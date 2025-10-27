快訊

創新高！彰化辦台灣設計展人流近784萬 將推線上博物館

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展「彰化行」昨落幕，彰化縣政府統計，台灣設計展以「彰化行」為主題，累計吸引參觀人流超過783萬9千人次。圖/彰化縣政府提供
台灣設計展「彰化行」昨落幕，彰化縣政府統計，台灣設計展以「彰化行」為主題，累計吸引參觀人流超過783萬9千人次，創下開辦23年來的最高紀錄，創造約新台幣80億元的經濟產值，觀展滿意度更高達97%。

昨晚於花卉之鄉田尾隆盛樹化玉博物館，以壓軸盛會「設計之夜」花田夜宴畫下圓滿句點。活動吸引超過300位設計師、貴賓與各界朋友共襄盛舉，在浪漫的花田燈光中，一同慶祝這場為期17天、成果豐碩的設計盛宴。

縣長王惠美親自出席，與經濟部產業發展署副署長鄒宇新、台灣設計研究院長張基義等貴賓，共同為活動致上感謝。本次這是所有參與者共同的榮耀與成就。

縣府表示，很多鄉親無法到每個場館親自體驗，將透過360度環景打造由策展人共同努力的「2025台灣設計展線上博物館」延續下去，讓這份感動能夠持續傳遞，2025台灣設計展故事畫下句點，但帶來的改變才正要開始，未來，彰化將持續推動「設計進地方」、「設計進生活」等政策，讓設計成為彰化的語言、品牌與力量，打造屬於地方的設計故事。

彰化縣長王惠美指出，本次展覽是歷屆規模最大，為此興建彰化國際展覽中心，帶動地方工商業與戶外觀光。活動場域橫跨4個鄉鎮市，為此精心規劃交通動線，展現縣府團隊突破困難的決心，本次盛會讓更多人看見「彰化行」的魅力。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，彰化縣首次舉辦台灣設計展就創造多項歷史紀錄，包括規模、展覽面積、參與的設計師人數、企業家數以及在地店家數量，全部都是歷年之最。本次參觀人數大幅刷新往年的紀錄。

台灣設計展昨天落幕，昨晚於花卉之鄉田尾隆盛樹化玉博物館，以壓軸盛會「設計之夜」花田夜宴畫下圓滿句點。圖/彰化縣政府提供
