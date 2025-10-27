快訊

台中大安區與日本水俣市締盟 深化友誼攜手推永續發展

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中大安區與日本水俣市締盟，簽約儀式在大安區公所舉行，深化友誼攜手推永續發展。圖／民政局提供
台中大安區與日本水俣市締盟，簽約儀式在大安區公所舉行，深化友誼攜手推永續發展。圖／民政局提供

台中市大安區與日本熊本縣水俣市今在大安區公所締結友好城市，由大安區長許宏綺與水俣市長高岡利治共同簽署交流協定，互贈紀念禮物。民政局長吳世瑋見證，表示台中與日本交流密切，此次締盟將為兩地合作開啟新頁，促進互惠共榮。

吳世瑋指出，大安區與水俣市皆為臨海城市，擁有豐富海洋資源與相似農業發展，並同樣重視環境永續與觀光推廣。水俣市是日本知名環保城市，大安區則致力打造宜居海濱社區，兩地在環境保護、觀光及地方治理等領域具高度交流潛力，未來可望展開產業、文化及教育等多面向合作。

許宏綺表示，大安區持續推進公共建設與綠地環境，並推廣太極拳、籃球等全民運動，提升居民健康與生活品質。此次締盟將促進體育、觀光、文化教育交流，為地方發展注入新動能，深化台日情誼。

高岡利治指出，水俣市位於九州南部，擁有山海景觀與豐富溫泉資源，積極推動立式划槳（SUP）與划龍舟等運動，城市充滿活力。他回憶去年訪台中時受熱情接待，促成此次締盟，期盼未來深化觀光與經濟合作，讓兩地市民共享幸福。

水俣市訪問團由高岡利治市長率領，包括議長岩村龍男、議員小路貴紀等7人，締盟後參觀大安甘醇釀酒故事館與濱海樂園，了解地方文化與產業特色。

市議員李文傑、楊啓邦、民政局長吳世瑋、大安區長許宏綺、水俣市長高岡利治及訪問團共同出席，見證台日地方交流的新里程碑。

日本 台日 議員

