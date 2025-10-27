埔里掩埋場、名間焚化爐案 南投縣長許淑華：最審慎把關

有關埔里鎮事業廢棄物掩埋場、名間鄉垃圾焚化爐開發案，南投縣長許淑華今天說，不論民間業者申請或縣府自辦重大開發，皆以非常嚴謹態度最審慎把關，依法辦理行政程序。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場、南投縣政府研擬在名間鄉新民村興建垃圾處理再生能源中心，這2案都受民眾反對，南投縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關心埔里廢棄物掩埋場申請、名間垃圾焚化爐興建期程與後續環境影響。

許淑華答詢表示，民眾關心興建焚化爐後對產業影響、污染防治、回饋機制等，縣府一定最嚴謹把關，也會持續說明溝通並公開資訊，讓更多民眾了解；有關地方回饋金或敦親睦鄰費，南投縣環保局長李易書表示，初估1年約有新台幣1億元回饋金，將由鄉公所處理，並成立監督小組研商相關回饋機制與現金發放辦法。

有關埔里廢棄物掩埋場申請案，許淑華表示，民間業者依法提出申請設立，有一定申請程序要做，目前業者申請項目為瓷磚、土石等一般建築事業廢棄物，並非垃圾掩埋場，對於縣內重大開發案，縣府絕對依法審慎處理、嚴格把關審查，請民眾放心。

李易書補充說，埔里掩埋場設置申請案，業者已提出興辦事業計畫書申請土地變更，環保局依議員質詢重點，正會辦相關中央單位確認內容，10月底會將中央部會的會辦意見回覆業者，請業者正式回應；另外，業者已申請環境影響評估，將依環評法辦公聽會。