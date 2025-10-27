「千個泳池大的掩埋場」蓋在水源地 南投議員轟：恐成下一個堰塞湖

有環保業者申請在南投埔里南港溪上游申設廢棄物掩埋場，地方反對，縣議員今輪番砲轟，直指該場址位居水源地且地質敏感，大規模開發恐成下一個花蓮堰塞湖，要求縣府撤銷掩埋場設址提案。縣府表示，仍須依法審查，但會嚴格把關。

縣議員蘇昱誠指出，該掩埋場開發場址在南港溪上游，面積逾24公頃，等同1000個奧運標準泳池大小，但當地南港溪谷過去曾發生大崩塌，地質環境敏感，業者卻要大規模開發，縣府還放行審核，嚴重恐造成像花蓮馬太鞍溪堰塞湖的災害。

他也提到，過去鎮內桃米坑也曾讓民間業者設掩埋場，防護措施難敵地震天災，結果嚴重當地汙染水質，無法挽救變成歷史共業；如今該掩埋場更在水源涵養區，離淨水場取水口約莫1公里，致使下游的農業及民生用水面臨極大的汙染風險。

議員陳宜君表示，先前水利署就已說明該場址恐影響灌溉水源，因此不宜設置掩埋場；生物多樣性研究所也行文縣府挑明，該處都是五級坡以上，且有台灣白魚、魚池琴蛙等保育物種，明確回覆意見給縣府告知開發會破壞生態，建議保留原貌。

蘇昱誠還將「撤案」標牌送給環保局長李易書，要求撤銷該設址提案，李表示，該掩埋場正申請興辦事業計畫土地變更，但會依質詢重點會辦相關中央單位，10月底前彙整行文要求業者回應；業者也已提出環評申請，仍須依環評法排定審查。