中市推行人友善區 交通局：規畫一中商圈、市政特區等4處試辦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
無黨籍議員吳佩芸要求市府推動行人友善區，市府研議規畫4區試辧。記者陳秋雲／攝影
根據交通部統計，今年1至7月台中市行人交通事故30日內死亡人數高達37人，再度居六都之首。市議員吳佩芸要求交通局盤點人潮集中、事故風險高的路段，盡速提出具體試辦計畫與時程。市府研議規畫4區試辧。

交通局長葉昭甫回應，市府曾帶隊赴台北大學里考察經驗，台北市模式是先提出方案、再凝聚地方共識，後續再由相關局處規畫辦理。

吳佩芸指出，新北、台北早已積極推動「行人友善區」，成效明顯。以台北市大安區大學里為例，試辦後交通事故下降22%，隨後包括龍泉里等地也主動申請參與。龍泉里因位處師大生活圈、人車流量大，市府導入延伸轉角標線型人行道及減速丘等改善措施，結果汽車車速下降25%、機車下降32%，顯見行人安全顯著提升。

她強調，交通改革不可能一步到位，但台中至少應從「重點路段」做起，明確向市民說明第一個試辦地點與時程。

交通局表示，目前正研議向上路、市政特區、一中商圈及州廳周邊等區域的可行性。

對此，吳佩芸表示，公務人員面對民意壓力確實辛苦，但作為專業部門，掌握最多交通數據與政策資訊，就應展現魄力與專業判斷，不應一再以「地方共識」作為推動的前提。她呼籲市府應主動舉辦政策說明會、公聽會，讓市民理解行人安全的重要性，不能讓改革永遠停在等待共識。

吳佩芸批評，目前台北、新北皆設有「行人友善區公告專區」，讓民眾可即時掌握規劃與施工進度，但台中連資訊公開機制都尚未建立，要求市府比照其他直轄市，主動揭露相關資料，讓政策推動更透明。

她舉南屯區公益路為例指出，該路段人潮密集、商家林立，但人行道上設有變電箱、行道樹與機車停放區，迫使行人被迫與障礙「爭道」。雖符合法規設置，但實際上已失去「行人優先」精神，市府應提出整體空間重整計畫，讓市民能真正享有安全、友善的步行環境。

行人 交通事故 吳佩芸

