挨批不貼心！台中雙十公車大專院校沒綁卡服務 中市府：有需求將協助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中雙十公車市民搭再遠最多只有10元。記者陳秋雲／攝影
台中雙十公車市民搭再遠最多只有10元。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今交通地政業務質詢，民進黨中市議員張家銨表示，台中雙十公車市民搭再遠最多只有10元，其中學生搭最多，辦卡卻最麻煩，大專院校學生還得自己到區公所辦卡，痛批中市府不貼心。交通局表示，將研議如何協助學校。

台中市府表示，10公里免費公車2021年改成市民限定，已有183萬人申請綁定交通卡。

張家銨表示，台中市高中以下學生，市府協助新入學學生綁卡服務，但台中17所大專院校學生卻得自己綁卡，全市雖然有107個據點申請綁卡，不過外縣市學生沒自己的交通工具，有些甚至沒有駕照，學生自己綁卡疲於奔命，有些學生甚至不知道要綁卡，享受不到優惠，痛批市府不夠貼心。

張家銨說，弘光科大與靜宜大學要到沙鹿區公所綁卡；東海大學學生光到最近區公所就要半小時。朝陽科大則位於山坡地，朝陽科大學生就曾提出，希望大專院校可以比照高中以下學生統一處理綁卡作業。

張家銨提到，台南市2020年就推學生證等同市民卡政策，「台南做得到，台中卻做不到，真的丟臉。」她說，新生入學時註冊報到收集資料很方便，要求市府協助大一新生綁卡。

交通局長葉昭甫表示，高中以下學生為中市教育局管轄，新學期會統一讓新入學學生綁定學生數位卡，大專院校由教育部管轄，沒有統一性數位學生證，如要跟學生收，有個資疑慮，學生不一定願意，如學校提出需求，將研議如何協助學校。

