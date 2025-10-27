台灣設計展「中興莊」人氣旺背後…展前工程延宕 釀邊施工邊布展窘境

台灣設計展昨日落幕，展期為彰化帶進近年最多人潮與商機。不過彰化縣議會今天定期會，縣議員接連針對熱門展區彰化市「中興莊」因施工延宕，耽誤設計團隊布展與安全性提出質詢。對此彰化縣府文化局長張雀芬表示，建物修復程序複雜超過預期，年初已多次與廠商協調，因工班掌握不足，加上天候影響工期，會檢討改進。

台灣設計展昨晚最後一天，縣府在田尾隆盛樹化玉博物館舉辦壓軸盛會「花田夜宴」畫下句點，超過300位設計師、貴賓及各界朋友齊聚。彰化縣政府統計，本屆展覽累計參觀人次超過783萬9千人次，創辦23年來新高，估計帶來約80億元經濟產值，觀展滿意度更高達97%。

彰化縣府估計，本次台灣設計展花費約6.58億元。縣議員楊子賢今天質詢指出，彰化辦設計展終於揚眉吐氣，顯示縣府團隊有能力舉辦大型活動，但仍應檢討缺失，彰化市最新展區中興莊未如預期完工，最後呈現「趕鴨子上架」情況，硬體建設直到開幕前一天仍在施工，他到場時看到工人施工相當緊張忙碌。

此外中興莊與中山國小外人行道「天空步道2.0」安全問題也被議員提出，部分圍欄高度僅110公分，對小朋友存在風險。

彰化縣議員吳韋達也指出，依規畫文化局應至少提早兩周完成工程，讓青年發展處交給設計團隊進駐。但這次卻是「施工與設計團隊併行」，導致設計師在未完成的工地中佈展，不僅排水、裸露線路等安全風險升高，也壓縮創作時間與品質，文化局在最後一周才臨時從宜蘭調工班支援趕工。