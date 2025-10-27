台中大安海墘國小活動中心多處磁磚剝落 預計明年整修
台中市大安區海墘國小活動中心使用至今已逾30年，外牆受風雨侵蝕與老化影響，出現多處磁磚剝落情形，影響校園安全及景觀。為改善校園安全，市議員李文傑爭取經費，中央補助280萬元、地方配合款520萬元，今天辦理說明會，預計115年度啟動整修作業。
海墘國小校長李定家表示，活動中心是學校及社區重要的集會與教育活動空間，提供師生日常使用，也常作為里民舉辦文康、體育及藝文活動的場地。外牆老舊剝落，曾影響鄰近住戶及學生安全，推動修繕刻不容緩。
台中市教育局副局長郭明洲指出，預計明年辦理設計與發包，修繕內容包括外牆全面翻修、防水層更新及磁磚面改建等工程。完工後不僅可大幅提升建物安全與外觀品質，更可打造兼具安全、美觀與實用的公共活動空間。
李文傑表示，海墘國小是地方重要的教育據點，感謝教育部及市府教育局對地方校園建設的重視，未來也將持續爭取更多教育設施改善經費，讓大安地區學童能在更安全、舒適的環境中學習成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言