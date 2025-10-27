南投校樹倒壓死人判國賠288萬元 議員質疑樹檢經費卡關

南投去年有學校因樹木倒塌壓死人，遭死者家屬求償判國賠288萬餘元，縣議員認為，近年校樹倒塌釀死傷頻傳，校園安全堪慮，縣府應主動盤點，放寬校方經費使用；縣府表示，相關經費已提高到1000多萬元，明年將完成全縣校樹健檢。

多名議員今質詢指出，草屯敦和國小圍牆旁榕樹去年6月倒塌，壓死機車騎士，死者家屬要求國賠，今年7月判決賠償288.3萬元；無獨有偶，台中逢甲大學今年6月也有校樹壓死學生，校園樹木腐壞傾倒壓死人狀況頻傳，校園安全堪慮。

議員王秋淑說，校園內樹木眾多，且不乏老樹，長時間感染褐根病或蟲害等致敗壞，樹根或枝幹腐朽，平時可能不容易發現，但強風一吹就可能倒塌，風險很高，縣府應主動盤點全縣校樹，甚至路樹，該移除就盡速移除，以免危害師生及民眾。

議員陳宜君表示，樹木保育固然重要，但當危害到人命及財產安全就該研議處置，但校方經費使用有困難，由於學校編列經費就是只有一筆，而且全校校樹健檢及修剪，無法針對校樹單獨檢查；此外應避免斷頭式修剪，樹木健康狀況越修越差。

教育處長王淑玲說，現已初步盤點全縣校樹，針對校方回報有病蟲害的校樹個案，就會馬上邀集專家學者會勘，無法整治就會盡速移除，而校樹修剪等相關經費也從原先的100萬元提高到1000多萬元，讓校方在修剪樹木及健檢不用擔心費用。