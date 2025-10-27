水湳轉運中心進度落後 中市府：明年第一季峻工

台中市府宣傳要打造「豐原、台中、水湳、烏日」四大轉運中心，民進黨議員指出實際進度嚴重落後，批水湳轉運中心工程一延再延、預算暴漲，周邊配套毫無進展，讓市民期待多年的便捷運輸夢成了一場空。交通局表示預計明年第一季報竣完工。

市議員陳淑華直言，盧秀燕上任已6年10個月，「台中市重大建設什麼都慢，什麼都不奇怪！」

陳淑華說，水湳轉運中心從最初規畫25億元，增至39億元，如今更膨脹到49億元，但工程規模卻比前市長林佳龍時期少了三分之一，造價卻貴了四分之一，她痛批「行銷治市！」

市議員陳俞融表示，四大轉運中心原是整合國道客運、市區公車與捷運的關鍵節點，但如今只有豐原轉運中心在2022年啟用，水湳轉運中心則從原定1 2025年底完工，又改一拖再拖到115年上半年。預算也因追加太陽能屋頂、發電機、停車場設備與空調工程等項目暴增10.5億，總經費飆到49.5億。陳俞融要求市府立刻提出三大轉運中心的明確完工時程與具體規劃。

議員謝家宜指出，水湳轉運中心的延宕已造成交通規劃與重大建設脫節。依交通局規畫，轉運中心應在2026年完工啟用，可支撐台中國際會展中心與綠美圖周邊停車、接駁需求，但如今兩大建設都已試營運，轉運中心卻仍卡在報竣階段。

交通局長葉昭甫回應指出，水湳轉運中心預計於明年第一季報竣完工，目前工地外圍圍籬已卸下改為輕量化設施，廠商正進行報竣作業。他解釋，工程期間受疫情影響導致建材價格上漲，預算因此調整，市府會持續督促廠商依期完成。