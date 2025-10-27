台中港郵輪七年掛零挨批 市府：明年一月迎首艘郵輪
根據台灣港務公司統計，去年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零。民進黨市議員楊典忠批評，連蘇澳港都有上千名旅客進出，前兩任市長都爭取過郵輪來靠港，「難道台中港就沒有未來前景嗎？」
觀旅局長陳美秀回應，市府每年均邀集踩線團推廣觀光，與國際航商、郵輪業者都有合作邀訪，與台中港公司協調，預計115年1月將迎來首艘郵輪。
楊典忠與林祈烽議員則指出，去年市府高調宣稱「12月18日將有郵輪停靠台中港」，副市長與觀旅局長還保證「有一就會有二」，並預告將迎來兩千多名遊客，但最終因東北季風風浪過大臨時改停高雄港，讓海線居民空等落空。
楊典忠批評，台中港已連續七年無郵輪靠港，今年依舊掛零，市府卻一再以「港區潮差大、環境觀感不佳」等理由推託，形同自貶。他質疑市府眼中的台中港又醜、又髒、又難停靠？觀旅局的分析報告列舉的盡是限制與障礙，卻沒有任何積極作為，導致台中在全台郵輪觀光熱潮中成為「唯一的零（冷）港」。
楊典忠強調，台中港地理位置居中、交通便利，又擁有豐富的觀光資源，市府若不主動招商、規劃港區動線與觀光配套，將永遠只是「被疫情遺忘的城市海港」。
楊典忠建議，市府應比照高雄經驗推動郵輪觀光，高雄旅遊網設有「郵輪假期」專區，清楚列出航期、遊程與周邊景點，相較之下，台中觀光網站「大玩台中」連郵輪專頁都沒有，讓外界誤以為台中港根本無法停靠郵輪。
高雄市長的施政報告每年都有郵輪產業成果，今年更創造1.7億元觀光效益、44艘次靠泊；反觀台中市長的報告中，完全看不到任何客貨航運數據。楊典忠痛批選前喊『前店後廠自由港』，選後台中港卻從施政報告裡消失，這樣對得起海線民眾嗎？
他並引用台灣港務公司最新資料指出，2026年台中港預計將迎來三艘國際郵輪，包括三井海洋郵輪「海洋富士號」、歌詩達郵輪「島嶼天空號」及豪華郵輪「世界號」，象徵「春燕終於飛來」。
副市長黃國榮表示，過去七年間僅有一艘郵輪曾嘗試進港，因氣候條件未果，過去有疫情，且郵輪航線主要由中央與業者主導，地方持續行銷與配合推廣，他說，郵輪進港必須地方與中央政府合作。
