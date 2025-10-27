南投3地敬老金明年加碼

重陽節發敬老金，南投草屯、埔里、魚池等今年加碼，南投市、名間則明年跟進，65歲以上增加500元，仁愛更從原本發500元，大躍進發1000至1萬元不等，全縣鄉鎮市追平、甚至超車縣府的1000元，議員建議縣府也調整。

重陽節將至，南投縣各鄉鎮市陸續調高敬老金金額，草屯、埔里、魚池今年率先加碼，南投市、名間明年將跟進，整體補助水準全面追平甚至超越縣府目前每人1000元的標準。

埔里、魚池在財政改善後，今年均調升65歲以上長者敬老金；草屯則早在去年調高至全縣最高，今年再將60歲以上原住民納入發放對象。南投市、名間預計明年加碼500元，仁愛鄉更大幅提升至分級發放，最高可領1萬元。

相較之下，南投縣政府今年僅針對原住民下修年齡門檻，其他年齡層仍維持原標準。多位議員指出，各地公所加碼幅度明顯，顯示地方財政具支撐力，建議縣府適度調整縣級敬老金標準，呼應地方趨勢。

縣議員王秋淑表示，縣府今年將達零負債目標，各地敬老金普遍提高，建議縣府檢討統一規範或適度跟進，既為長輩增添小確幸。