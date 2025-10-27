聽新聞
光電成新環境風險 火警、汙染事件日增

聯合報／ 記者余采瀅劉明岩／連線報導

太陽光電原被視為台灣邁向淨零碳排的關鍵引擎，但隨著「種電」風潮席捲全台，地方實務推動卻問題叢生，從火災頻傳、農地生態受損，到廢棄光電板難以回收、重金屬汙染疑慮高漲，「乾淨能源」如今成了新的環境風險來源，讓地方政府叫苦連天。

今年丹娜絲颱風重創南部沿海地區，大片太陽能電板被吹得滿天飛。環境部統計，受損光電板約13.5萬片，其中部分無法回收，恐釋出重金屬等汙染物，對環境造成長期威脅。連帶也加強民眾對「種電」的負面印象。

太陽光電火災事故頻生，彰化縣消防局統計，近3年已發生8起太陽光電相關火警，主因包括模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。

消防局提醒，太陽光電系統若安裝與維護不當，極易成為潛在火源，業者應慎選合格施工單位，確保品質與安全。

國民黨議員陳文政表示，台中市光電裝置容量全國名列前茅，目前累積裝置容量達88.3萬瓩，年發電量超過10.7億度。若遇上大規模災害，恐重演南部光電板「清運不及、遭連續重罰」的窘境。他呼籲中央應預先建立光電板災損處理及回收機制，避免地方陷入被動。

國民黨議員張廖乃綸指出，在民眾觀感上，太陽光電正從「乾淨能源」轉變為「高風險設施」，地方上抗爭事件不斷，使「推綠」與「護環」兩者間的矛盾日益尖銳。

光電 河川汙染

