地面型光電爭議多 台中僅准30案

地面型太陽能光電設置爭議不斷，台中市政府自今年起從嚴審查。據統計，今年截至目前僅30件同意備案，較去年同期的84案大幅減少。經發局長張峯源表示，水塘、農地及山坡地等案全遭否決，是核准數銳減主因；未來將持續尊重地方意見，從嚴把關。

市府指出，為回應地方對地面型光電設置的疑慮，5月修訂「地面型太陽光電發電設備設置審查要點」，擴大審查範圍並強化公開程序。新規定要求申請人須舉辦地方說明會，案件並公開閱覽；審查項目則納入土地使用管制、環境影響及地方意見等面向，提升透明度與民意參與，以避免後續紛爭。

經發局長張峯源指出，2024年地面型太陽光電共84案申請同意備案，今年截至目前僅30案申請同意備案，數量明顯減少。近來太平、大雅、北屯地方上都出現反彈聲浪，因此，經發局都會尊重地方意見，從嚴審查。

國民黨市議員張廖乃綸表示，她支持再生能源發展，但光電設置應兼顧居民權益與環境永續，「不能以綠能為名犧牲生態與農業」，面對地方反對聲浪，市府審查過程一定要尊重民意且確保安全。

議員張瀞分說，光電板使用壽命約20年，報廢後如何回收？地方是否具備回收與再利用機制？居民為何反對？是環保、視覺景觀、土地利用還是信任缺口？她要求市府相關單位釐清，否則居民接受度會越來越低。

民進黨議員曾朝榮指出，市府應以科學數據與安全標準為依據，公開透明說明審查過程，化解疑慮；議員陳雅惠建議明確規範設置區位、安全維護及回收機制。

經發局長張峯源表示，台中市目前太陽光電裝置容量已將近900MW，全力朝1GW邁進。針對地面型水面型太陽光電發電設備申請案件，市府的審查過程確實比過去嚴格，實際上，在水塘上、農地上、山坡地上的案件幾乎都不准，充分尊重地方意見。