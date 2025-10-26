延長禁運禁宰衝擊 彰化知名肉圓業者暫停營業2週
台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒，中央宣布延長禁運禁宰10天，彰化縣知名業者阿三肉圓及阿璋肉圓今天皆表示，明天起暫停營業，預計最快11月8日恢復營業。
為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天宣布禁運禁宰延長10天，即延長至11月6日中午12時。
彰化縣內販賣肉圓店家，大多選購溫體豬肉作為主要食材。阿璋肉圓業者接受媒體聯訪表示，庫存豬肉今天就用完，預計明天開始休息，因政府宣布延長禁運禁宰，只能等政府重新開放屠宰，最快可能11月8日營業。
阿三肉圓業者今晚在臉書（Facebook）粉絲專頁公告，因店內所使用的切丁豬後腿肉是每天由溫體豬肉商手切至特定規格，短期內無法以市面現有冷凍豬肉取代，因此將暫停營業2週，預計11月8日恢復營業，官網宅配已付款訂單則順延出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言