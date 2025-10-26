延長禁運禁宰衝擊 彰化知名肉圓業者暫停營業2週

台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒，中央宣布延長禁運禁宰10天，彰化縣知名業者阿三肉圓及阿璋肉圓今天皆表示，明天起暫停營業，預計最快11月8日恢復營業。

為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天宣布禁運禁宰延長10天，即延長至11月6日中午12時。

彰化縣內販賣肉圓店家，大多選購溫體豬肉作為主要食材。阿璋肉圓業者接受媒體聯訪表示，庫存豬肉今天就用完，預計明天開始休息，因政府宣布延長禁運禁宰，只能等政府重新開放屠宰，最快可能11月8日營業。

阿三肉圓業者今晚在臉書（Facebook）粉絲專頁公告，因店內所使用的切丁豬後腿肉是每天由溫體豬肉商手切至特定規格，短期內無法以市面現有冷凍豬肉取代，因此將暫停營業2週，預計11月8日恢復營業，官網宅配已付款訂單則順延出貨。