豐原萬聖嘉年華購物節首抽 馬尼拉來回機票中獎者出爐

台中市府經發局今天在豐原廟東復興商圈的豐原太平洋百貨舉辦「2025台中萬聖嘉年華 舞動豐原．Trick or Dance 萬聖狂歡夜」活動，上百位萌鬼共舞、討糖；同場也是台中購物節首抽，抽出天天抽三千、加碼菲律賓（馬尼拉）來回機票，西屯石小姐在迎接新生命之際，雙喜臨門抽中大獎。

台中市經發局長張峯源表示，豐原廟東復興商圈包含百貨異國美食及街區巷弄小吃應有盡有，萬聖節活動是商圈年度盛會，今年結合台中購物節抽出本年度購物節的首抽獎，包含天天抽獎項現金3000元共1100組。

今年為吸引國際旅客，優化平台的多國語言功能，也增設外籍人士專屬獎項3組1萬美金，並加強國際推廣，邀請法國、芬蘭、捷克、印尼、菲律賓及歐盟經貿辦事處駐台代表代表擔任國際代言人，今天抽出2組菲律賓(馬尼拉)來回機票，邀請立法院江啟臣副院長現場call out得獎者，分別由來自西屯區的石小姐及北屯區的劉小姐中獎，石小姐表示，她剛生完小孩就接到中獎電話，簡直是雙喜臨門，劉小姐則表示會繼續購物繼續買，把大獎留在台中。

經發局說明，每年豐原廟東復興商圈的萬聖節活動都吸引超過上千人次參加，今年萬聖節活動主題以「舞蹈」為主軸，商圈吉祥物「福蘆弟」也換上萬聖節造型並率領百鬼共舞，帶動全場氣氛，打造歡樂又具特色的節慶氛圍。

今天萬聖市集召集30個特色攤位，從踩街活動、太平洋百貨前主舞台的萬聖驚奇表演、萬聖變裝比賽及商圈闖關活動等，滿滿的人潮從下午就開始湧入。