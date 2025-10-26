彰化縣三山國王客底文化節 117神尊齊聚

彰化縣三山國王客底文化節開幕式今天登場，今年由永靖鄉同霖宮主辦，齊聚縣內39間廟宇共117神尊，並結合走讀等活動，讓參與民眾深入認識彰化客家族群發展歷史。

2025彰化縣三山國王客底文化節25、26日舉行，昨晚有火把迎神遶境祈福儀式，彰化縣長王惠美、客家委員會副主委邱星崴、三山國王客家文化協會會長胡祥畯、同霖宮主委黃一青及國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委陳素月等人今天參與開幕式。

王惠美致詞表示，彰化縣三山國王客家文化協會為凝聚客家鄉親情誼，整合縣內39間宮廟擲筊輪流舉辦文化節，今年活動很有特色，尤其昨晚從永安宮走到同霖宮的火把迎神遶境祈福，以火把象徵陽光與正氣，沿途約600名信眾熱情參與。

王惠美說，除此之外，還有三山國王朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀及走讀永靖客庄景點等活動，整合地方的人、文、地、產、景資源，藉此讓民眾深入了解客家族群發展歷史，尊重不同文化，並讓縣內客家族群重視自身文化，積極參與客家文化重建及相關公共事務。

彰化縣政府文化局表示，期許透過此次客家文化節慶，將永靖特色推廣給大眾，並振興客庄產業經濟效益，帶動觀光人潮。