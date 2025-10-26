快訊

多元文化風景區 南投清境火把節登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

被視為滇緬族群新年文化慶典的「2025清境火把節」，24日晚間在仁愛鄉清境國小盛大登場。火把節是源自西南少數民族的傳統節日節慶，融入薪火相傳、感念祖先等意涵，從雲南流傳到清境，活動吸引許多民眾參與，也有參與貴賓身穿雲南傳統服飾一同歡慶，場面十分熱鬧。

南投縣府觀光處長陳志賢表示，清境是具有多元文化的風景區，火把節屬於當地非常重要的多元文化節慶活動，許縣長非常重視民族多元性，特別編列預算補助活動，希望邀請更多民眾上山體驗不同的文化。活動今年已是第19年舉辦，此次以布朗族彈唱歌舞為主題，場邊有滇緬文化市集及美食區，有得吃又有得玩，25日晚間還有原鄉之夜，歡迎有興趣的朋友共襄盛會。

陳處長指出，南投縣府正舉辦南投旅遊好康月活動，11/15前只要消費500元登錄發票即有機會抽特斯拉汽車。南投還有溫泉季、健行節、露營嘉年華等活動，邀請大家可以利用周末的時間到南投來一場深度的旅行，清境也正籌辦跨年晚會，邀請大家一起來清境跨年，體驗高山風情。

聚傳媒

南投縣 清境火把節 跨年晚會

