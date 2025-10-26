非洲豬瘟波及…彰化埔鹽糯米文化節肉圓GG了 鴨肉米糕將救場

彰化縣埔鹽鄉公所11月2日將舉辦「糯米文化藝術節」也受到非洲豬瘟疫情波及，鄉長許文萍說，原本彰化知名阿璋肉圓將提供肉圓讓大家免費品嚐，無奈因非洲豬瘟疫情，禁宰期再延長，只好跟大家說沒肉圓可吃了，但公所也緊急調度鴨肉米糕上場，活動一樣不打折。

因應非洲豬瘟疫情，中央宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，因此許多使用溫體豬肉的小吃店、餐館都大受影響。

埔鹽鄉長許文萍今天也哀怨po文說「真拍謝，肉圓嘛GG了」，原本彰化知名的阿璋肉圓要在活動中贊助500 顆香噴噴肉圓，讓民眾品嚐，但因阿璋肉圓只使用國內溫體豬，面對禁宰期再延長，已無法提供肉圓，品嚐肉圓活動只能取消。

許文萍說，今年「糯米文化藝術節」活動真是一波三折，原本也規劃讓大家到農村親子最愛的「拔蘿蔔同樂會」，因此種了2.5分地蘿蔔，但上周發現蘿蔔田裡的蘿蔔葉片已枯黃，挖開一看，許多蘿蔔不是腐爛就是爆開，疑似澆水太多而開始腐爛，拔蘿蔔活動只能取消。

沒想到最近又爆發台中發現養豬場疑似非洲豬瘟，全國養豬場禁宰運，連肉圓都沒得吃了，許文萍說，別擔心，公所已請今年榮獲衛福部「卓越組」肯定的廍子社區志工團隊接手，將準備鴨肉米糕來接棒登場，一定不會讓大家失望，要讓糯米文化藝術節一樣精彩。