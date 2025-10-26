彰化三山國王客底文化節登場 王惠美不忘提醒設計展到今晚

彰化縣三山國王客底文化節25、26日在永靖鄉同霖宮熱鬧登場， 39間三山國王廟，共117尊神尊齊聚同霖宮，彰化縣長王惠美今天參加開幕儀式表示，期盼透過活動彰顯客家族群心靈寄託，並行銷在地，讓大家更認識永靖客庄；而今天也台灣設計展最後一天展期，提醒民眾把握機會前往看展。

彰化縣三山國王客家文化協會整合縣內三山國王廟舉辦「彰化縣三山國王客底文化節」，今年由永靖鄉同霖宮主辦，25日晚間舉行火把迎神繞境祈福儀式，今天上午舉行開幕式、下午朝聖典禮，開幕式由縣長王惠美、三山國王客家文化協會會長胡祥畯、同霖宮主委黃一青主持，客家委員會副主委邱星崴、立法委員謝衣鳯、陳素月、永靖鄉長魏碩衛等人參與。

王惠美表示，今年活動非常有特色，尤其是昨晚登場的夜間火把迎神繞境祈福，火把象徵陽光與正氣，可以驅邪避凶，同時也代表迎來光明與福運，大家一同祈求地方風調雨順，凝聚地方人心。還有客庄揚藝樂舞秀，走讀小旅行也帶大家走讀「同霖宮」及「忠實第」等永靖客庄景點，整合地方的人、文、地、產、景等資源，展現文化精緻度與吸引力。

王惠美說，今天也是彰化台灣設計展最後一天，今年設計展以「彰化行」為主題，展區遍及彰化市、鹿港、田尾與田中4鄉鎮市，是歷屆規模最大，還沒看過的民眾要把握最後參展機會，今晚8時將結束。