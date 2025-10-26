快訊

南投3地區敬老金明年加碼 南投市也入列…議員籲縣府跟上

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里滿65歲至99歲重陽敬老金今年加碼到2000元，南投市、名間、仁愛等明年也將跟進加碼。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里滿65歲至99歲重陽敬老金今年加碼到2000元，南投市、名間、仁愛等明年也將跟進加碼。圖／埔里鎮公所提供

重陽節發敬老金，南投草屯、埔里、魚池等今年加碼，南投市、名間明年將跟進，65歲以上增加500元，仁愛更從原本都發500元，大躍進提高至1000至1萬元不等，也代表全縣鄉鎮市追平甚至超車縣府的1000元，議員建議縣府研議調整。

埔里、魚池公所去年評估財政好轉，前者今年將滿65至99歲重陽敬老金自1000元調高至2000元，後者則自1200元小漲至1300元；草屯敬老金則在去年就調高至全縣最高的3000元，今年新增納入60歲以上原住民長者同樣可領3000元。

不少鄉鎮市也視財政狀況跟進，南投市、名間明年都將加碼500元。南投市今年滿65歲可領1500元、滿90歲2000元，明年提升至2000元及2500元；名間則將65歲以上從500元提高至1000元，80至99歲從1000元調高至1500元。

仁愛加碼最為明顯，原本是統一發500元，百歲人瑞送禮品，但明年起65至69歲1000元、70至79歲2000元、80至89歲5000元、90至99歲8000元，百歲以上改發1萬元；魚池若來得及編列預算，預計明年將再度提高至1600元。

相較之下，南投縣政府今年僅針對原住民放寬條件，將過去滿60至64歲發500元的門檻，下修至55歲，其餘65至99歲、百歲人瑞仍維持既有發放標準1000元、1萬元。縣議員因此建議，縣府可視整體財政狀況，適度調整縣級敬老金。

縣議員王秋淑表示，縣內各地公所近年陸續調整重陽敬老金，明年均將全面追平縣府，近半數的鄉鎮市甚至超車縣府，而縣府今年就能清償所有債務，達成零負債的里程碑，建議縣府評估整體財政狀況研議跟進調整，為縣內長輩增加小確幸。

南投縣 財政

相關新聞

南投3地區敬老金明年加碼 南投市也入列…議員籲縣府跟上

重陽節發敬老金，南投草屯、埔里、魚池等今年加碼，南投市、名間明年將跟進，65歲以上增加500元，仁愛更從原本都發500元...

第十二屆日月潭環湖馬拉松盛大開跑 公益與健康同行 點亮湖畔秋色

全台跑者引頸期盼的第十二屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月26日隆重登場！

今最後1天！台灣設計展「人人百貨」熱潮未退 設計師：彰化根本超棒

台灣設計展今進入最後一天，彰化展區中興莊「人人百貨」成為社群討論焦點。協同策展人、日目視覺藝術總監黃顯勛說，從商品到展場...

大樓建案增多 南投縣府檢討鄰損規定

南投縣隨著大樓建案增加，鄰近房屋受損問題日益嚴重。縣議員林儒暘指出，民眾與建商互信不足，需要第三方公正機制；縣府建設處長...

彰化面積最大的村淨灘好辛苦 今又撿滿近10袋廢棄物

200名社團成員、社區民眾和學生，今到彰化縣芳苑鄉漢寶海堤淨灘，雖然漢寶海堤一年淨灘十多次，參加淨灘者努力撿撿，仍撿滿近...

彰化二林龍情蕎薏明登場 蕎麥薏仁小吃10多種免費嘗

彰化縣二林鎮是全台酒莊密集最高的鄉鎮市，鎮農會連年舉辦全縣葡萄酒評鑑推廣特色產業，今在二林文化教育園區舉辦2025年紫戀...

