南投3地區敬老金明年加碼 南投市也入列…議員籲縣府跟上

重陽節發敬老金，南投草屯、埔里、魚池等今年加碼，南投市、名間明年將跟進，65歲以上增加500元，仁愛更從原本都發500元，大躍進提高至1000至1萬元不等，也代表全縣鄉鎮市追平甚至超車縣府的1000元，議員建議縣府研議調整。

埔里、魚池公所去年評估財政好轉，前者今年將滿65至99歲重陽敬老金自1000元調高至2000元，後者則自1200元小漲至1300元；草屯敬老金則在去年就調高至全縣最高的3000元，今年新增納入60歲以上原住民長者同樣可領3000元。

不少鄉鎮市也視財政狀況跟進，南投市、名間明年都將加碼500元。南投市今年滿65歲可領1500元、滿90歲2000元，明年提升至2000元及2500元；名間則將65歲以上從500元提高至1000元，80至99歲從1000元調高至1500元。

仁愛加碼最為明顯，原本是統一發500元，百歲人瑞送禮品，但明年起65至69歲1000元、70至79歲2000元、80至89歲5000元、90至99歲8000元，百歲以上改發1萬元；魚池若來得及編列預算，預計明年將再度提高至1600元。

相較之下，南投縣政府今年僅針對原住民放寬條件，將過去滿60至64歲發500元的門檻，下修至55歲，其餘65至99歲、百歲人瑞仍維持既有發放標準1000元、1萬元。縣議員因此建議，縣府可視整體財政狀況，適度調整縣級敬老金。

縣議員王秋淑表示，縣內各地公所近年陸續調整重陽敬老金，明年均將全面追平縣府，近半數的鄉鎮市甚至超車縣府，而縣府今年就能清償所有債務，達成零負債的里程碑，建議縣府評估整體財政狀況研議跟進調整，為縣內長輩增加小確幸。