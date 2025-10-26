快訊

第十二屆日月潭環湖馬拉松盛大開跑 公益與健康同行 點亮湖畔秋色

聯合新聞網／ 南投報導
圖　/中華運動生活協會提供
圖　/中華運動生活協會提供

全台跑者引頸期盼的第十二屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月26日隆重登場！

這場融合「國際認證、公益使命、健康永續」於一體的年度經典賽事，預計吸引超過六千名跑者齊聚向山遊客中心，以汗水與笑容交織出秋日湖畔最動人的畫面。

國際認證榮耀加持　跑出台灣最美風景線

日月潭環湖馬拉松賽事榮獲國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）認證，同時為世界馬拉松大滿貫（Abbott WMM）亞培分齡世界冠軍資格賽在台灣的首站，堪稱「跑出台灣、連結世界」的重要賽事。

主辦單位指出，活動分為42公里全馬、29公里超半馬及6公里親子健走三組，其中近四千人挑戰環湖29公里賽程。路線以向山遊客中心為起點，途經文武廟、玄奘寺、玄光寺、伊達邵等經典景點，讓跑者在壯闊湖景與人文風光中，感受「跑一圈日月潭，看見世界的台灣」。

跑出愛心 每公里化為善意力量

秉持「每跑一公里，捐出一塊錢」的初心，今年主辦單位將新台幣16萬元善款全數捐贈予「社團法人南投縣紅十字會」，支持其長年在救災與長照領域的努力。主辦單位表示：「日月潭馬拉松不僅是一場運動盛事，更是一場用腳步實踐公益、以汗水傳遞愛心的行動。」

亞培五度領跑　以健康之名同行

全球醫療保健領導品牌亞培（Abbott）深耕台灣超過四十年，產品橫跨營養品、檢驗診斷、醫療器材及藥品領域，致力守護民眾全生命週期健康。

亞培台灣營養品事業總經理何盈德表示：「今年是亞培第五年參與並贊助日月潭馬拉松，這項賽事象徵毅力與自我挑戰，也呼應亞培『讓人們活得更健康、更精彩』的使命。馬拉松是一場身心旅程，亞培則是陪伴人們健康之路的夥伴。」

今年亞培以「亞培同心，健康同行」為號召，除鼓勵員工身體力行，更邀請糖尿病跑者及88歲勇奪世壯運四金的「噴射機阿嬤」共同參賽，展現健康無界限的精神。

全面升級安全防護　AED跑者與配速員護航

主辦單位與醫療團隊「AED Runner」合作，部署31名紅十字會急救員、60名AED急救跑者及68名專業配速員，確保每位跑者安全完賽、安心挑戰目標。

【賽事資訊】

活動名稱：2025日月潭環湖馬拉松

賽事日期：2025年10月26日

地點：南投日月潭向山遊客中心

組別：42K全馬組、29K環湖超半馬組、6K親子健走組

指導單位：南投縣政府、立法委員馬文君埔里服務處

主辦單位：中華運動生活協會

Email: sportservice88@gmail.com

媒體聯絡：盧小姐(0932-217940)

官網：www.sunmoonlakemarathon.com

臉書：https://www.facebook.com/groups/sunmoonlakemarathon

圖　/中華運動生活協會提供
圖　/中華運動生活協會提供
圖　/中華運動生活協會提供
圖　/中華運動生活協會提供

