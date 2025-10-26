快訊

今最後1天！台灣設計展「人人百貨」熱潮未退 設計師：彰化根本超棒

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
日目視覺藝術總監黃顯勛為國內中生代矚目的設計師之一，參與台灣設計展彰化展區「人人百貨的」的策展工作。圖／黃顯勛提供
日目視覺藝術總監黃顯勛為國內中生代矚目的設計師之一，參與台灣設計展彰化展區「人人百貨的」的策展工作。圖／黃顯勛提供

台灣設計展今進入最後一天，彰化展區中興莊「人人百貨」成為社群討論焦點。協同策展人、日目視覺藝術總監黃顯勛說，從商品到展場設計，都是與彰化青年長期互動、田調後，將生活日常轉化為創作靈感再帶入展場。「彰化根本超讚」，他表示，團隊策展過程艱辛，但收穫超乎想像。

「人人百貨」從一樓「靈感選物店」到二樓「探索青樂園」，再到周末登場的市集與現場表演，都圍繞地方生活中萌生的設計靈感；而設計商品屢屢售鑿，展區互動體驗吸引各年齡層，人氣高到必須實施人流管制。

主責二樓展區的黃顯勛，是國內中生代矚目的設計師之一。來自台南的他，曾參與台南台灣設計展，團隊也負責「國家新創品牌識別」設計與「北花線－回遊號」巴士美學改造計畫，並以此獲金點設計獎年度最佳設計。首次在彰化策展，他坦言展場空間、觀展族群與對接單位屬性都與以往不同，過程中歷經許多不安。

他表示，開展前曾擔心具潛力的品牌無法進場，也怕賣店間缺乏連結、觀眾無法感受巧思，但來自觀展者的回饋，讓他感受到展覽的溫度與力量，「八卦山下氣場好，讓原本的擔憂都化為助力。」黃顯勛也觀察，觀展者其實很單純，容易從設計互動中獲得樂趣，反而設計師因經驗太多，容易被框架限制。

中興莊過去是眷村，也被登錄為彰化聚落建築群。黃顯勛說，以往多在封閉空間策展，這次卻在開放平面建築裡，每個轉角都呈現不同樣貌。「我每天都得盤點滅火器、門窗，手上保管近百把鑰匙。」這樣貼近現場的策展經驗讓他印象深刻。

他說，無論是鹹甜交錯的在地口味，或山海交融的城市風景，都展現出彰化的包容與能量。這座城市產業聚落性強、辨識度高，在地青年凝聚力也強；這次設計展不僅讓城市被看見，也促成青年之間更多對話與連結，為未來留下更多可能。

台灣設計展彰化展區人人百貨二樓「探索青樂園」，展間與彰化團隊合作，展現五個觀點的視覺體驗。圖／黃顯勛提供
台灣設計展彰化展區人人百貨二樓「探索青樂園」，展間與彰化團隊合作，展現五個觀點的視覺體驗。圖／黃顯勛提供
台灣設計展彰化展區人人百貨由四個專業團隊規畫「靈感選物店」、「探索青樂園」、「開彰大戲院」與「誇彰未來市」主題，展現出青年創意百貨。圖／黃顯勛提供
台灣設計展彰化展區人人百貨由四個專業團隊規畫「靈感選物店」、「探索青樂園」、「開彰大戲院」與「誇彰未來市」主題，展現出青年創意百貨。圖／黃顯勛提供
人人百貨周末現場推出互動演出「開彰田徑隊」，由策展團隊Plan b第二計劃與阮劇團共同策劃，特邀員林高中學生共演。記者林敬家／攝影
人人百貨周末現場推出互動演出「開彰田徑隊」，由策展團隊Plan b第二計劃與阮劇團共同策劃，特邀員林高中學生共演。記者林敬家／攝影

