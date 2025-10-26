關注環境議題 藝術家廖迎晰作品見紅龜粿、AI晶片

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰近日推出「演化的寓言」個展，共展出10件立體作品。圖／廖迎晰提供
台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰近日推出「演化的寓言」個展，共展出10件立體作品。圖／廖迎晰提供

台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰近日推出「演化的寓言」個展，共展出10件立體作品，延續過去關注環境議題的創作脈絡，從古老權力象徵的戰馬、融化的紅龜粿，到被電路紋理包裹的綠色天牛，作品充滿科技感，前衛且時尚，串聯出人類文明從「進化」到「變異」的旅程。

廖迎晰是國際藝博知名藝術家，每次參展作品都讓人耳目一新，其中「重返地球」系列作品，獲得無數獎項。她此次在10月24日至10月27日在台北世貿一館登場的台北國際藝術博覽會參展「演化的寓言」，作品具張力，讓大家省思當冰原融化、城市擴張、AI取代語言與人的勞動，是否仍記得自身與自然、文化與信仰之間的溫度。

廖迎晰參展作品中，「無冕之駒」象徵權力的終結與人性的甦醒。她說，那匹不再為帝王奔馳的白馬，身上綻放出花朵，取代權力的鐵蹄，化為溫柔而堅定的生命隱喻，提醒人們在失序的時代裡，仍需守護純真與愛。

廖迎晰指出，作品「護國天牛」，綠色天牛的身軀折射出AI與晶片產業的冷冽光芒，背部的IC紋理象徵科技滲入生命基因的過程，也暗喻台灣科技力量對世界的影響與挑戰。

「融化的紅龜粿」則承載著台灣閩南文化中最柔軟的祝福。廖迎晰說，當傳統記憶與科技邏輯在作品中交融、滲化，觀者被引向思考「進步」與「消逝」之間的界線究竟何在？

廖迎晰強調，這是一場關於過去與未來的展覽，更是一面鏡子，真實映照當代的矛盾與焦慮，希望能讓觀者看見「當文明不斷進化，靈魂也正尋找新的歸屬」的箇中真諦。

藝術家廖迎晰展出的「護國天牛」，身上有IC電路板的紋路。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰展出的「護國天牛」，身上有IC電路板的紋路。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰展出「融化的紅龜粿」。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰展出「融化的紅龜粿」。圖／廖迎晰提供

