大樓建案增多 南投縣府檢討鄰損規定
南投縣隨著大樓建案增加，鄰近房屋受損問題日益嚴重。縣議員林儒暘指出，民眾與建商互信不足，需要第三方公正機制；縣府建設處長張洲滄表示，將引入專業鑑定與技術諮詢，並加速法規訂定，保障雙方權益。
縣議員林儒暘說，過去南投縣建築以透天住宅為主，但近年高層建築與深度開挖建案增加，多起施工造成鄰近房屋受損的事件，引發民眾投訴與建商爭議，縣政府建設處應建立第三方公正監督機制，由專業單位鑑定損害，保障民眾與建商雙方權益。
林儒暘說，目前民眾與建商間互信不足，難以判定損害是施工前就存在，還是施工造成。他建議建商負擔部分費用聘請第三方專業單位，並且希望縣府能提前規範，以應對未來更多高層或深開挖建案可能引發的鄰損爭議。
建設處長張洲滄承認部分規範仍不足，建設處已檢討現行施工損鄰規定。
張洲滄指出，對於高層建築或深開挖建案，將要求施工計畫書備查時，引入第三方技術諮詢與認證，由專業單位提供公正鑑定，保障雙方權益。
張洲滄表示，相關法規草案已接近完成，預計11月召開建築法規小組討論，將邀請建築師公會、承建商及地方單位共同研議土質及施工方式差異，力求建立完整制度。
他強調，隨著大樓建案日益增多，提前規範能有效降低民怨與施工爭議，讓建案開發與居民權益兼顧。
