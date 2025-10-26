聽新聞
台中校園投訴1年271件 近半無效 議員：形同濫訴

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市去年家長投訴教師案件近半不受理或不成立，形同濫訴，教育局表示已函文各校，得知校園案件應初步調查，若明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，不應受理。示意圖／聯合報系資料照片
台中市去年家長投訴教師案件近半不受理或不成立，形同濫訴，教育局表示已函文各校，得知校園案件應初步調查，若明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，不應受理。示意圖／聯合報系資料照片

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件達271件，其中近半不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫訴，教師備受煎熬；市府表示，已函文各校，明顯未達解聘、不續聘或停聘程度的投訴不應受理，市府也會精進處理機制。

台中市近3年有上百名教師離職，基層教師表示，教師薪水穩定，離職主要原因是工作項目越來越多，壓力大，不僅要教書，還得幫忙帶科展、寫小論文，下班時間都在回家長訊息，更難受的是，即使如此，家長的投訴仍如雪片般飛來。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達等人指出，去年台中市家長對教師投訴案共271案，其中不予受理的就有54案，受理後，經校事會議調查不成立的則有68案，加起來有122案，占全部投訴案件的45%，說明將近一半是無效投訴，也顯現出教育現場的信任崩壞。

張玉嬿表示，不斷接獲基層教師的陳情，稱部分家長會因為極度主觀或瑣碎的理由投訴，教師教得再認真、再有熱忱，只要一通投訴電話，就要面臨調查，甚至被貼上「不適任教師」的標籤；調查時間約2個月，即使最後被證實清白，也已備受煎熬，難以好好教書。

張玉嬿等人要求，教育局應該研議現行制度，提高投訴門檻避免濫訴，比如辨識不予受理的投訴類型，生活瑣事、私人習慣、評分爭議等都不該是投訴項目，並訂出明確的案件分流指導原則，讓學校可以直接簡化處理，不必進入曠日廢時的校事會議。

教育局表示，為避免教學現場濫訴狀況，已經函文告知各級學校，接獲檢舉或透過其他管道得知校園事件，應該先初步調查，若經了解該案情節明顯沒有達到教師法「予以解聘、不續聘或終局停聘」的程度，學校就不應受理，以維持校園正常運作。

教育局補充，目前教育部已經在研議修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，其中也會包含家長投訴或不適任教師處理機制等項目，教育局會持續配合中央修法，精進相關作為。

