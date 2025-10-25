2025台灣設計展全民設計散步日 田尾怡心園色彩繽紛

2025年台灣設計展特別企劃結合花卉植物、服裝造型的時裝秀，今在主展場之一的田尾鄉公路花園舉辦全民設計散步日「花田衣秀─花漾行」，數百名民眾共赴盛會，呼應彰化田尾「花的故鄉」美名。

2025台灣設計展「彰化行」四大展場分布在彰化市、田中鎮、鹿港鎮、田尾鄉，「田尾行」運用特色產業花卉植物布置展場，攜手設計師、花藝師昨舉辦「花田衣秀─田尾時裝秀」走秀，艷驚全場；2025台灣設計展壓軸節目「花田夜宴─設計之夜」明也在田尾鄉，將為長達9天活動畫下美麗句點。

「花田衣秀─花漾行」今以田尾怡心園景觀步道為延展台，縣長王惠美像昨天一樣穿上設計師量身設計的服裝，和縣議員也是田尾鄉前鄉長劉淑芬、現任鄉長許淑美同時走秀。民眾有的穿親子裝，有的穿閨蜜裝，一起來亮相，另有穿漢服的民眾頭戴花飾華麗遊園。

王惠美說，2025年台灣設計展明天閉幕，今在田尾舉行「花漾行」走秀活動，廣邀民眾穿著有花卉圖案的服裝來到「花的故鄉」田尾，欣賞五顏六色的花花草草，抽空品嘗獨特的花卉餐點，享受徜徉Open Garden的浪漫時光。

縣府指出，「花漾行」以「全民參與設計」為核心精神，邀請民眾穿上玫瑰紅、蝴蝶蘭紫、菊花黃、九重葛粉、觀葉植物綠與大地棕這6種象徵田尾色彩的衣服，透過串聯花卉意象，讓參與者都成為行動伸展台的一部分，活動現場有專業攝影師捕捉設計融入生活的時尚瞬間。