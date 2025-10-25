快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化面積最大的村淨灘好辛苦 今又撿滿近10袋廢棄物

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會邀請學校、社團參加漢寶海堤淨漢，也到漢寶園進行環保趣味遊戲。記者簡慧珍／攝影
國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會邀請學校、社團參加漢寶海堤淨漢，也到漢寶園進行環保趣味遊戲。記者簡慧珍／攝影

200名社團成員、社區民眾和學生，今到彰化縣芳苑鄉漢寶海堤淨灘，雖然漢寶海堤一年淨灘十多次，參加淨灘者努力撿撿，仍撿滿近10袋各式廢棄物；陳姓國中生表示，沒想到海灘石塊縫裡有那麼多塑膠瓶，以後要從自身做起也勸親友要做好資源回收。

芳苑鄉漢寶村是彰化縣面積最大的村，只差約300坪就和線西鄉一樣大，漢寶村辦公室每年為維護海岸清潔煞費苦心，這次獲得水利署第四河川分署、彰化縣國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會協助，及彰化家扶中心、草湖國中、和群國中、小星家志工隊及在地公司企業協助，今到漢寶海堤淨灘。

彰化縣美淑國際蘭馨交流協會會長阮鈴惠說，國際蘭馨交流協會長期關懷教育環保與弱勢婦幼議題，積極參與公益與社會服務，今與第四河川分署合辦「向海致敬．海洋永續」淨灘行動，期許增加年輕學子守護海洋意識及永續環保的理念。

第四河川分署長張朝恭表示，第四河川分署每年舉辦12場淨灘活動，彰化縣海岸線全長約為76公里，有全國最寬廣的潮間帶寬達5公里，根據國際淨灘行動與台灣 NGO 的調查，台灣海灘的前十大垃圾為煙蒂、塑膠瓶蓋、塑膠飲料瓶、塑膠袋、食品包裝袋、吸管與攪拌棒，今天淨灘活動就是透過大家的力量善盡地球公民責任，用實際行動守護環境。

水利署第四河川分署、彰化縣國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會攜手向海致敬。記者簡慧珍／攝影
水利署第四河川分署、彰化縣國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會攜手向海致敬。記者簡慧珍／攝影

淨灘 永續 彰化

延伸閱讀

彰化萬聖節登場…市長化身殭屍一起搞怪 鐵道燈飾點亮夜空

彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

相關新聞

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

下屆彰化縣長寶座，藍、白共有4個可能的角逐人選，其中，藍營洪榮章、柯呈枋兩「前副縣長」的看板先打，做正式表態，國民黨立委...

彰化面積最大的村淨灘好辛苦 今又撿滿近10袋廢棄物

200名社團成員、社區民眾和學生，今到彰化縣芳苑鄉漢寶海堤淨灘，雖然漢寶海堤一年淨灘十多次，參加淨灘者努力撿撿，仍撿滿近...

彰化二林龍情蕎薏明登場 蕎麥薏仁小吃10多種免費嘗

彰化縣二林鎮是全台酒莊密集最高的鄉鎮市，鎮農會連年舉辦全縣葡萄酒評鑑推廣特色產業，今在二林文化教育園區舉辦2025年紫戀...

彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

彰化縣二林、芳苑反火葬場自救行動滿1年，今舉辦汽、機車隊遊行，途經5座宮廟短暫停留和發表演說，自救會指控縣政府藉司法打壓...

氣爆後睽違半年復業…新光三越台中店燈箱破損 今早修復完成

新光三越百貨台中店今年2月發生氣爆案，停業逾半年，9月27日復業，不過4天前遭遇強風，導致8樓燈箱光罩被異物打破，市府勒...

南投縣告別透天、迎接高樓時代 大樓建案施工引爆鄰損爭議

隨著南投市及各鄉鎮大樓建案增加，鄰近房屋受損問題日益嚴重。縣議員林儒暘指出，民眾與建商互信不足，需要第三方公正機制；縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。