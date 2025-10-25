聽新聞
0:00 / 0:00
彰化面積最大的村淨灘好辛苦 今又撿滿近10袋廢棄物
200名社團成員、社區民眾和學生，今到彰化縣芳苑鄉漢寶海堤淨灘，雖然漢寶海堤一年淨灘十多次，參加淨灘者努力撿撿，仍撿滿近10袋各式廢棄物；陳姓國中生表示，沒想到海灘石塊縫裡有那麼多塑膠瓶，以後要從自身做起也勸親友要做好資源回收。
芳苑鄉漢寶村是彰化縣面積最大的村，只差約300坪就和線西鄉一樣大，漢寶村辦公室每年為維護海岸清潔煞費苦心，這次獲得水利署第四河川分署、彰化縣國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會協助，及彰化家扶中心、草湖國中、和群國中、小星家志工隊及在地公司企業協助，今到漢寶海堤淨灘。
彰化縣美淑國際蘭馨交流協會會長阮鈴惠說，國際蘭馨交流協會長期關懷教育環保與弱勢婦幼議題，積極參與公益與社會服務，今與第四河川分署合辦「向海致敬．海洋永續」淨灘行動，期許增加年輕學子守護海洋意識及永續環保的理念。
第四河川分署長張朝恭表示，第四河川分署每年舉辦12場淨灘活動，彰化縣海岸線全長約為76公里，有全國最寬廣的潮間帶寬達5公里，根據國際淨灘行動與台灣 NGO 的調查，台灣海灘的前十大垃圾為煙蒂、塑膠瓶蓋、塑膠飲料瓶、塑膠袋、食品包裝袋、吸管與攪拌棒，今天淨灘活動就是透過大家的力量善盡地球公民責任，用實際行動守護環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言