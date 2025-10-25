彰化面積最大的村淨灘好辛苦 今又撿滿近10袋廢棄物

200名社團成員、社區民眾和學生，今到彰化縣芳苑鄉漢寶海堤淨灘，雖然漢寶海堤一年淨灘十多次，參加淨灘者努力撿撿，仍撿滿近10袋各式廢棄物；陳姓國中生表示，沒想到海灘石塊縫裡有那麼多塑膠瓶，以後要從自身做起也勸親友要做好資源回收。

芳苑鄉漢寶村是彰化縣面積最大的村，只差約300坪就和線西鄉一樣大，漢寶村辦公室每年為維護海岸清潔煞費苦心，這次獲得水利署第四河川分署、彰化縣國際蘭馨交流協會彰化縣美淑會協助，及彰化家扶中心、草湖國中、和群國中、小星家志工隊及在地公司企業協助，今到漢寶海堤淨灘。

彰化縣美淑國際蘭馨交流協會會長阮鈴惠說，國際蘭馨交流協會長期關懷教育環保與弱勢婦幼議題，積極參與公益與社會服務，今與第四河川分署合辦「向海致敬．海洋永續」淨灘行動，期許增加年輕學子守護海洋意識及永續環保的理念。