彰化二林龍情蕎薏明登場 蕎麥薏仁小吃10多種免費嘗

彰化縣二林鎮是全台酒莊密集最高的鄉鎮市，鎮農會連年舉辦全縣葡萄酒評鑑推廣特色產業，今在二林文化教育園區舉辦2025年紫戀二林新酒發表會，為明天114年度龍情蕎薏產業推廣活動，展售二林各種農特產品暖身。

二林鎮農會兩天的新酒發表會與產業推廣活動，是二林文化季系列活動的一環，不同的是鎖定農特產品為主軸，今鎮農會和鎮公所頒獎給紅葡萄（干）和白葡萄酒第一名的埔心鄉路葡萄酒莊，及紅葡萄（甜）第一名二林鎮戀戀葡萄園酒莊、白蘭地第一名二林鎮鵬群頂酒莊。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，二林鎮葡萄酒釀酒事業始於1997年公賣局結束契作，農家轉型為酒莊，目前全台368鄉鎮市約有177家酒莊，二林鎮就有9家，蔚為地方產業特色，紫晶盃葡萄酒評鑑今年邁入第二十年，其中秉森酒莊以巴布薩紅葡萄酒、1925蔗魂蘭姆酒獲得2025第十六屆法國里昂國際酒類大賽亞洲區4金的兩金，證明酒莊釀酒技術年年提升。

明天龍情蕎薏產業推廣活動，有農業推廣成果展、青年農民農產展售、食農闖關、手作體驗、米糧推廣、舞動二林、愛心義賣、二林農特產料理和紫晶盃葡萄酒品嘗推廣，還有綠色照顧及農事．四健．家政推廣聯合成果展，並頒發114年度優質紅龍果評鑑獎項、公布社會公益捐贈款項（你消費我捐款）做為「伯立歐家園Polio Home」基金。活動簽到者贈送1瓶羊奶，參加活動前1200名可獲贈1一盒原價180元的蕎麥紅薏仁隨身包。

聯合報提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康