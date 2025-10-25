彰化萬聖節登場…市長化身殭屍一起搞怪 鐵道燈飾點亮夜空

彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，內容有雜耍特技秀、人入氣球秀、小丑互動默劇、波力見面會等表演。市長林世賢一身殭屍打扮，與變裝的大小朋友一齊「搞怪」同樂，為活動掀起最高潮；周邊並有絢麗的地景燈飾，展期到10月底。

今天下午到晚上8點，另有萬聖節限定的闖關遊戲，只要完成闖過分別設在後站廣場、戶羽機關車園區旁小公園以及台鐵舊宿舍等3個地方的關卡，即獲贈限量精美禮物─半半摺疊扇；受歡迎的「鐵道奇航」活動，從台鐵舊宿舍廣場搭乘著小火車緩慢繞行舊宿舍區內遊賞，後站廣場及台鐵舊宿舍廣場兩處，另設置市集，販售吃食或文創等物。

重頭戲變裝踩街競賽從下午5點30分起展開，隊伍自後站廣場集結出發後，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，最後抵達台鐵舊宿舍廣場並評分，奪得首獎的獲得1萬元禮券；另參加踩街競賽的朋友，只要走完全程，也都獲贈─半半化妝包的禮物。

活動現場點亮一座3公尺高南瓜造型售票站燈景矗立眼前，彰化市公所表示，這次配合萬聖節從後站廣場起，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，融入彰化鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，美不勝收。