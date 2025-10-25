快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化萬聖節登場…市長化身殭屍一起搞怪 鐵道燈飾點亮夜空

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，在波力救援小英雄見面會中，讓親子們都很嗨。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，在波力救援小英雄見面會中，讓親子們都很嗨。圖／市公所提供

彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，內容有雜耍特技秀、人入氣球秀、小丑互動默劇、波力見面會等表演。市長林世賢一身殭屍打扮，與變裝的大小朋友一齊「搞怪」同樂，為活動掀起最高潮；周邊並有絢麗的地景燈飾，展期到10月底。

今天下午到晚上8點，另有萬聖節限定的闖關遊戲，只要完成闖過分別設在後站廣場、戶羽機關車園區旁小公園以及台鐵舊宿舍等3個地方的關卡，即獲贈限量精美禮物─半半摺疊扇；受歡迎的「鐵道奇航」活動，從台鐵舊宿舍廣場搭乘著小火車緩慢繞行舊宿舍區內遊賞，後站廣場及台鐵舊宿舍廣場兩處，另設置市集，販售吃食或文創等物。

重頭戲變裝踩街競賽從下午5點30分起展開，隊伍自後站廣場集結出發後，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，最後抵達台鐵舊宿舍廣場並評分，奪得首獎的獲得1萬元禮券；另參加踩街競賽的朋友，只要走完全程，也都獲贈─半半化妝包的禮物。

活動現場點亮一座3公尺高南瓜造型售票站燈景矗立眼前，彰化市公所表示，這次配合萬聖節從後站廣場起，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，融入彰化鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，美不勝收。

市公所表示，燈飾的取材，除南瓜造型售票站外，還有可愛且逗趣十足的饅頭家族成員皮皮及加加、蝙蝠、可愛的歡樂南瓜號與幻貓列車長、位在戶羽機關車園區旁小公園的魔法小火車、扇步道的七彩步道燈景等地景燈飾，展期只到10月底，市長林世賢表示，秋高氣爽，歡迎民眾一齊來散步觀賞。

彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，「鐵道奇航」很受歡迎，從台鐵舊宿舍廣場搭乘著小火車緩慢繞行舊宿舍區內遊賞。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，「鐵道奇航」很受歡迎，從台鐵舊宿舍廣場搭乘著小火車緩慢繞行舊宿舍區內遊賞。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，吸引上千親子同樂。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，吸引上千親子同樂。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供
彰化市公所今天下午在彰化後站廣場舉辦2025彰化萬聖節活動，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途布置的地景燈飾，美不勝收，展期到10月底。圖／市公所提供

彰化 萬聖節

延伸閱讀

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

紅布又不聽話？賴總統為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

彰化縣長民調被排除在外 柯呈枋：盼修正內容納入選項

相關新聞

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

下屆彰化縣長寶座，藍、白共有4個可能的角逐人選，其中，藍營洪榮章、柯呈枋兩「前副縣長」的看板先打，做正式表態，國民黨立委...

彰化二林龍情蕎薏明登場 蕎麥薏仁小吃10多種免費嘗

彰化縣二林鎮是全台酒莊密集最高的鄉鎮市，鎮農會連年舉辦全縣葡萄酒評鑑推廣特色產業，今在二林文化教育園區舉辦2025年紫戀...

彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

彰化縣二林、芳苑反火葬場自救行動滿1年，今舉辦汽、機車隊遊行，途經5座宮廟短暫停留和發表演說，自救會指控縣政府藉司法打壓...

氣爆後睽違半年復業…新光三越台中店燈箱破損 今早修復完成

新光三越百貨台中店今年2月發生氣爆案，停業逾半年，9月27日復業，不過4天前遭遇強風，導致8樓燈箱光罩被異物打破，市府勒...

南投縣告別透天、迎接高樓時代 大樓建案施工引爆鄰損爭議

隨著南投市及各鄉鎮大樓建案增加，鄰近房屋受損問題日益嚴重。縣議員林儒暘指出，民眾與建商互信不足，需要第三方公正機制；縣府...

台中綠美圖試營運倒數！28日起一連三周 推出多場跨域展演

全台首座結合市立美術館與市立圖書館的台中綠美圖10月28日起試營運三周，台中市立美術館試營運期間開放公共空間，推出「打開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。