快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

輔順將軍全國聯誼大會齊聚烏日永興宮 鄭照新讚：忠義信仰薪火相傳

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣輔順將軍全國聯誼大會今齊聚烏日永興宮盛大登場。圖／台中市政府提供
台灣輔順將軍全國聯誼大會今齊聚烏日永興宮盛大登場。圖／台中市政府提供

台灣輔順將軍全國聯誼大會今在烏日永興宮盛大登場，匯集全國各地輔順將軍廟成員齊聚一堂，弘揚輔順將軍忠勇精神。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場歡迎各宮廟代表造訪，並感謝長年支持市政建設、投入公益服務，並祈願輔順將軍庇佑國泰民安、風調雨順、百業興隆。

今日活動包括鄭照新、立委顏寬恒、市議員林孟令、林昊佑、曾威、吳瓊華、民政局長吳世瑋、烏日區長林崇懿、光明里長賴信忠、烏日永興宮主委賴瑞東，以及聯誼大會各友宮代表共襄盛舉，立法院副院長江啟臣也派員致意。

鄭照新說，輔順將軍民間又稱「馬舍公」或「舍人公」，相傳為唐代開漳聖王陳元光的部將，因保護主帥殉難而死，忠勇護主事蹟為後人所敬重，是台灣民間信仰中最具代表性的忠義典範之一。

鄭照新指出，台灣輔順將軍全國聯誼大會由全台15間宮廟組成，每年輪流舉辦聯誼活動，今年大會移師烏日永興宮舉行，他感謝永興宮主委賴瑞東率領團隊悉心籌辦，凝聚信仰能量，讓輔順將軍的忠義精神在當代延續發揚。

吳世瑋指出，烏日永興宮又名溪北馬舍公廟，創建於清嘉慶7年（1802年），迄今223年歷史，廟宇歷經2次水災及多次整修，仍保留嘉慶年間風貌，是全台少見專祀輔順將軍的古廟，主祀輔順將軍由漳州黃姓先民自漳州馬公廟分靈而來，香火鼎盛，期盼廟方發揚輔順將軍精神，繼續為地方服務，庇佑鄉里。

台灣輔順將軍全國聯誼大會今齊聚烏日永興宮盛大登場。圖／台中市政府提供
台灣輔順將軍全國聯誼大會今齊聚烏日永興宮盛大登場。圖／台中市政府提供

鄭照新 聯誼 馬公

延伸閱讀

台中非洲豬瘟爆發 市長盧秀燕未主持記者會遭轟神隱

非洲豬瘟來襲...台中議員轟學校每日20噸廚餘誰處理？鄭照新：環保局

台中非洲豬瘟引爆防疫疑慮 議員批通報延誤「不要凡事等中央！」

台中國民運動中心泳池漲票價議員批照顧廠商 市府：全國性問題

相關新聞

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

下屆彰化縣長寶座，藍、白共有4個可能的角逐人選，其中，藍營洪榮章、柯呈枋兩「前副縣長」的看板先打，做正式表態，國民黨立委...

彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

彰化縣二林、芳苑反火葬場自救行動滿1年，今舉辦汽、機車隊遊行，途經5座宮廟短暫停留和發表演說，自救會指控縣政府藉司法打壓...

氣爆後睽違半年復業…新光三越台中店燈箱破損 今早修復完成

新光三越百貨台中店今年2月發生氣爆案，停業逾半年，9月27日復業，不過4天前遭遇強風，導致8樓燈箱光罩被異物打破，市府勒...

南投縣告別透天、迎接高樓時代 大樓建案施工引爆鄰損爭議

隨著南投市及各鄉鎮大樓建案增加，鄰近房屋受損問題日益嚴重。縣議員林儒暘指出，民眾與建商互信不足，需要第三方公正機制；縣府...

台中綠美圖試營運倒數！28日起一連三周 推出多場跨域展演

全台首座結合市立美術館與市立圖書館的台中綠美圖10月28日起試營運三周，台中市立美術館試營運期間開放公共空間，推出「打開...

重現懷舊眷村辦桌宴！台中攜手王偉忠打造「聯聚一村喜事」

聯聚建設攜手金牌製作人王偉忠及金星文創在台中推出「聯聚一村喜事」舞台劇，周末連2天熱鬧登場，吸引逾千名賓客同歡。全劇以1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。