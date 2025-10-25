輔順將軍全國聯誼大會齊聚烏日永興宮 鄭照新讚：忠義信仰薪火相傳

台灣輔順將軍全國聯誼大會今在烏日永興宮盛大登場，匯集全國各地輔順將軍廟成員齊聚一堂，弘揚輔順將軍忠勇精神。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場歡迎各宮廟代表造訪，並感謝長年支持市政建設、投入公益服務，並祈願輔順將軍庇佑國泰民安、風調雨順、百業興隆。

今日活動包括鄭照新、立委顏寬恒、市議員林孟令、林昊佑、曾威、吳瓊華、民政局長吳世瑋、烏日區長林崇懿、光明里長賴信忠、烏日永興宮主委賴瑞東，以及聯誼大會各友宮代表共襄盛舉，立法院副院長江啟臣也派員致意。

鄭照新說，輔順將軍民間又稱「馬舍公」或「舍人公」，相傳為唐代開漳聖王陳元光的部將，因保護主帥殉難而死，忠勇護主事蹟為後人所敬重，是台灣民間信仰中最具代表性的忠義典範之一。

鄭照新指出，台灣輔順將軍全國聯誼大會由全台15間宮廟組成，每年輪流舉辦聯誼活動，今年大會移師烏日永興宮舉行，他感謝永興宮主委賴瑞東率領團隊悉心籌辦，凝聚信仰能量，讓輔順將軍的忠義精神在當代延續發揚。