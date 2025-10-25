彰化二林芳苑反火葬場滿1年 自救會車隊遊行訴求堅持撤案

彰化縣二林、芳苑反火葬場自救行動滿1年，今舉辦汽、機車隊遊行，途經5座宮廟短暫停留和發表演說，自救會指控縣政府藉司法打壓反對聲音、規避環評。縣政府表示，開發單位依8月12日環評審查會議結論修正、補充報告書，完成後將儘速送環保局續審彰化縣生命園區設置案。

二林、芳苑反火葬場自救會舉辦「團結拚徹案，車隊大遊行」，集結逾350人分乘宣導車、機車和汽車從二林鎮天瑤宮出發，遶行二林和芳苑的市區直達芳苑鄉保安宮後返回二林；宣傳車沿路播放反火葬場的訴求，疾呼「二林芳苑人勇敢站出來、火葬場滾出去。」自救會長陳光輝等人演講時，瓦斯喇叭齊鳴壯大「守護鄉土永不妥協」的聲勢。

自救會總幹事袁震權說，二林、芳苑反葬場滿一周年，今天遊行是告訴縣政府，二林、芳苑兩鄉鎮反火葬場的力量沒消失，今年元月到目前，自救會提起芳苑鄉殯儀館園區與彰化縣火葬場是同一園區不可分割，鄉公所和縣政府分割開來是為了規避環評的行政訴願，內政部訴願委員會要求芳苑鄉公所申覆，代表著訴願成功。

袁震權又說，縣政府今年元月舉辦說明會，會後控告10名參與自救行動的民眾涉嫌妨害公務、傷害，企圖藉司法打壓自救會，且彰化縣人口持續減少，已過了需要火葬場的需求高峰期，台中市、南投縣、雲林縣的火葬場都有量能為彰化縣服務，因此自救會唯一訴求就是堅持撤案。