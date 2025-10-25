快訊

慶祝榮民節和43周年院慶 中榮邀請10位榮民眷藝術家展出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
慶祝43周年院慶暨榮民節，台中榮民總醫院特別邀請10位榮民和榮眷藝術家，在中榮藝廊推出「榮光藝韻創作展」。圖／台中榮總提供
慶祝43周年院慶暨榮民節，台中榮民總醫院特別邀請10位榮民和榮眷藝術家，在中榮藝廊推出「榮光藝韻創作展」。圖／台中榮總提供

慶祝43周年院慶暨榮民節，台中榮民總醫院特別邀請10位榮民和榮眷藝術家，在中榮藝廊推出「榮光藝韻創作展」，以「畫筆書榮光、藝韻敬英雄」為主題，藉由他們的作品向曾為國奉獻的榮民與軍人致敬。

10位參展藝術家有陳德黽、方草、朱仲儒、林進達、李子慶、莊讚德、廖穆珊、吳麗雲、童福財和黃為鉦等，他們長期投入藝術創作，作品涵蓋油畫、彩墨、水墨以及多媒材創作，總計44幅。

退輔會主委嚴德發主持開幕典禮時表示，很感佩榮民前輩們透過藝術創作，能將擔任軍職時的堅毅、紀律與熱忱表現出來，讓大家看見榮民群體在文化層面的軟實力。

院長傅雲慶說，10位展出者除了作品精彩，各也有奮鬥不懈的精彩故事。其中策展人朱仲儒畢業於政戰學校藝術系，退伍後創作不懈，現是台中市墨緣雅集畫會理事長，和妻子更在台中榮總擔任志工十數年，仍站在第一線為民眾服務。

童福財1983年在海巡部隊服役時，因跳水訓練不慎摔斷脊椎，全身癱瘓，但他仍勇敢的面對，最後用口足繪畫創作，重新找到了人生的意義，他的故事不僅感動了無數人，也讓大家看到人性中的韌性與美好。

傅雲慶說，他們的每一幅畫作，都在向我們講述著不屈不撓的精神，畫布上所迸發出的色彩與情感，彷彿是心靈深處的呼喊。無論是面對生活的艱辛，抑或是對家國的無限期盼，都在這些作品中得到了充分的表達。

社工室主任莊李和說，感謝苗栗、台中、彰化榮服處協助邀請，讓這些藝術家能一同展出。希望大家能在欣賞作品時，可以細細品味榮民藝術家背後為國家奉獻的故事，院方也在這特別的節日，向每一位為國付出的榮民致敬。

退輔會主委嚴德發在開幕典禮時致詞表示，很感佩榮民前輩們透過藝術創作，能將擔任軍職時的堅毅、紀律與熱忱表現出來。圖／台中榮總提供
退輔會主委嚴德發在開幕典禮時致詞表示，很感佩榮民前輩們透過藝術創作，能將擔任軍職時的堅毅、紀律與熱忱表現出來。圖／台中榮總提供
慶祝43周年院慶暨榮民節，台中榮民總醫院特別邀請10位榮民和榮眷藝術家，在中榮藝廊推出「榮光藝韻創作展」。圖／台中榮總提供
慶祝43周年院慶暨榮民節，台中榮民總醫院特別邀請10位榮民和榮眷藝術家，在中榮藝廊推出「榮光藝韻創作展」。圖／台中榮總提供

