確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

氣爆後睽違半年復業…新光三越台中店燈箱破損 今早修復完成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新光三越台中店氣爆後睽違半年復業，4天前又發生外牆玻璃破損，新光今天上午以外牆吊掛的方式修繕完畢。圖／台中市政府提供
新光三越台中店氣爆後睽違半年復業，4天前又發生外牆玻璃破損，新光今天上午以外牆吊掛的方式修繕完畢。圖／台中市政府提供

新光三越百貨台中店今年2月發生氣爆案，停業逾半年，9月27日復業，不過4天前遭遇強風，導致8樓燈箱光罩被異物打破，市府勒令限期改善，由於近日連續強風，新光延遲到今天上午動工，以外牆吊掛方式作業，今上午8時完成修復。

新光三越台中店10月21日下午8樓燈箱玻璃破損，經研判疑似是強風造成異物撞擊，都市發展局當天在1樓與4樓路台拉封鎖線與張貼警告標示，要求新光三越立刻處理，新光當天清理完地面掉落物，也架設臨時防護板，隔日再次清查，除8樓破損，其他處良好。

都發局表示，為維護公共安全，發函要求新光三越在28日前完成改善，逾期未改善將處以6萬元到30萬元罰鍰，得連續處罰；由於21日開始連續數日有強勁東北風，新光表示無法作業，23日時告知市府會在25日上午6時修繕，避開營業時間。

都發局指出，今天風勢較小，新光三越按照計畫進場，以外牆吊掛工作機的方式修繕，期間在地面設置隔離措施，約2個小時後，上午8時完成作業，燈箱回復完整樣貌。都發局長李正偉強調，新光三越後續仍應善盡維管職責，以確保消費者公共安全。

氣爆後睽違半年復業…新光三越台中店燈箱破損 今早修復完成

