下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

下屆彰化縣長寶座，藍、白共有4個可能的角逐人選，其中，藍營洪榮章、柯呈枋兩「前副縣長」的看板先打，做正式表態，國民黨立委謝衣鳯及民眾黨立委張啓楷則仍未掛上看板，選與不選，且戰且走；至於綠營四人雖然早已掛上看板，但提名還待中央拿捏。

現任彰化縣工策會總幹事的洪榮章，在縣長王惠美任內曾擔任副縣長，也當過國民黨南投縣黨部主委，輔選經驗豐富，他先表態將爭取下屆縣長提名，從抬轎變成坐轎，除基層耕耘布局，上月更密集掛出選舉看板，蓄勢待發，由於立委謝衣鳯對於是否選縣長仍未明朗，因此洪榮章代表藍營出戰的可能性大增。

柯呈枋則是前縣長卓伯源任內的副縣長，曾擔任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，後來選上第一選區立委，目前是縣府參議，主要為縣長王惠美跑行程，也累積個人選舉的能量。他在上月宣布將投入爭取下屆縣長提名時，引起地方震撼，咸認背後有強大的後援，已對洪榮章，甚至對謝衣鳯都構成威脅。

柯呈枋今天更首度在彰化火車站前掛上看板明志，以「彰化強UP」為主題，正式宣告投入縣長選戰的起手式。他強調，自己「一直在路上」，長期深耕地方，與鄉親並肩而行，這份濃厚的人情味與支持，是他再次投入選舉的重要動力，雖然起步稍慢，目前正一步步推進中，除了線下宣傳，也同步強化社群曝光。

洪榮章已在多個鄉鎮市豎起形象宣傳看板，展現正式公開參選下屆彰化縣長的企圖心，看板是以標語「榮耀彰化、美好篇章」訴求，接續縣長王惠美打造「榮耀彰化」的又一頁美好篇章。面對柯呈枋的競爭，洪榮章說，國民黨人才濟濟，兄弟爬山各自努力，目前他正積極突破同溫層，開拓更多層面的支持群眾。

至於謝衣鳯方面，目前仍未設參選縣長的看板，只是續跑一些行程，很難令外界觀察她是否要選縣長，加上她的胞弟現任議長謝典林堅持繼選縣議員、當議長，政壇較難接受「府會一家」，也降低謝衣鳯選縣長的可能性，但仍須經家族進一步評估。

民眾黨的張啓楷也有志於選縣長，對於近期彰化藍綠陣營紛紛掛上選舉看板，民眾黨彰化縣黨部表示，將待公職人員提名完成後，再陸續推出選舉看板。畢竟資源有限，重點是先把基層工作做到位，讓選民看到專業與務實的力量，而非單靠廣告拼聲量。

民進黨方面，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，早已高掛選舉看板，也陸續向黨中央遞送彰化縣長參選意願表，後續將由選對會先行約談，如果協調不成，將舉辦民調，再由黨主席在綜合評估後徵召。