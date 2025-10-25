台中綠美圖試營運倒數！28日起一連三周 推出多場跨域展演

全台首座結合市立美術館與市立圖書館的台中綠美圖10月28日起試營運三周，台中市立美術館試營運期間開放公共空間，推出「打開，我們的美術館：與綠美圖相遇的N種方式」系列活動，以及典藏教育展、普立茲克獎建築師SANAA專題講座、國際論壇等，邀市民體驗綠美圖建築魅力與中美館的藝術能量。

中美館表示，「打開，我們的美術館」系列活動由豪華朗機工共同創辦人、策展人林昆穎策畫，呼應綠美圖融合美術館與圖書館的特質，邀集三組創作者以綠美圖為靈感發展新作品，並規劃涵蓋視覺藝術、表演藝術、文學與教育推廣的跨域展演活動。

活動亮點包含日本導演菱川勢一以台中城市日常創作的影像裝置「斑駁光影組曲」；台中文學家甘耀明為綠美圖量身創作的書寫計畫「少年、梅花鹿與綠美圖」，並結合夜間燈光裝置；表演藝術家林祐如、田孝慈與導演陳冠宇、聲音創作者廖海廷、服裝設計師蔡浩天合作共創的「慢慢散步，在美術館」。

11月2日與11月15日將舉行「由內到外：寫生馬拉松」，邀6創作者帶領民眾以多元媒材記錄綠美圖周邊景色；11月8日登場的「靈感之徑：從日常到我們的美術館」藝術家講座，分享與綠美圖的相遇歷程。

11月15日至16日登場的「交會之所—打造共融的文化場域」國際論壇，邀集10國、13名國內外重要機構館長及專家齊聚台中座談。11月7日綠美圖演講廳舉辦SANAA專題講座「環境與建築」，由建築師妹島和世與西澤立衛親自分享綠美圖的設計理念、建築發展歷程。