重現懷舊眷村辦桌宴！台中攜手王偉忠打造「聯聚一村喜事」
聯聚建設攜手金牌製作人王偉忠及金星文創在台中推出「聯聚一村喜事」舞台劇，周末連2天熱鬧登場，吸引逾千名賓客同歡。全劇以1979年的眷村婚禮為背景，融合戲劇表演與辦桌文化，邀請觀眾親身走入婚宴現場，共同體驗台灣的人情溫度與生活記憶。
「聯聚一村喜事」結合眷村文化與辦桌習俗，讓觀眾從入場起便化身婚宴賓客，隨著廣播聲與復古旋律進入民國六○年代的婚禮現場。
舞台上演眷村嫁女兒戲碼，從軍歌到鄧麗君金曲，故事與歌舞交錯上演，台中榮總院長傅雲慶還化身聯聚一村醫生，念出時代感十足的台詞；台下則由知名總舖師阿斌掌杓料理，觀眾一邊用餐、一邊觀戲，體驗台灣人情味。
總統府前秘書長李大維分享，這讓他回想起46年前的時光。「在戶外流著汗吃辦桌，這是現在年輕人難得體會的生活情景」。也有賓客說，他在眷村長大，當「饅頭夾腐乳」上桌時，湧現童年記憶。
客串男方主婚人的逢甲大學董事長高承恕說，過去能參加辦桌很難得，大家總會把菜尾打包帶回家與家人、鄰居分享，此次戲劇結合辦桌菜色的巧思安排，也讓賓客再次體會到那份純樸。
王偉忠說，這齣戲經過同桌吃飯看戲，一起唱、一起跳，凝聚出歡欣又溫暖的人情味，這就是道地眷村味。
聯聚建設總經理王于娟分享，「聯聚一村喜事」最打動人心的，是那份真摯的情感連結，喚起許多人記憶中的美好。
王于娟說明，聯聚建設邀國際建築師專題講座、策劃「城市稻田」展覽回溯七期土地記憶、舉辦「美感市集」、「清音會」、「聖誕音樂會」等藝文活動，並推動公共建設如「童書之森」兒童圖書館及聯聚小公園。未來聯聚建設將舉辦更多人文活動，讓城市不僅擁有建築之美，更蘊含人情溫度。
