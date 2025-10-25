地方采風／寄一封信郵資8000元 南投故事館見證經濟動盪時代

南投縣文化資產學會理事長梁志忠近日分享一封泛黃舊信，引起網友熱烈討論。這封信封上的收件地址寫著「台中縣南投區」，貼有4張郵票，郵資竟高達8000元，見證幣制更迭年代的物價飆漲，也成珍貴的台灣歷史縮影。

梁志忠長年致力蒐集台灣早期文獻與文物，打造「南投故事館」典藏推廣。梁志忠指出，信封寄出時間為民國38年10月，當時南投尚屬台中縣轄下的「南投區」，尚未正式建縣；而貼上的郵票則包括兩張3000元與兩張1000元的舊郵票，顯示當年郵資驚人。

他說，民國38年正值惡性通貨膨脹時期，物價飛漲、幣值崩盤，當時買一顆雞蛋要價5000元。政府在同年6月15日實施幣制改革，以新台幣1元兌換舊台幣4萬元，這封信正好寄於改革過渡階段，郵資之高也反映出當時經濟動盪的真實情況。

梁志忠表示，這類舊郵件不僅具歷史價值，也見證台灣社會在幣制更迭、經濟轉型下的生活樣貌，是極具時代意義的歷史印記。

網友看到舊信封，紛紛留言驚呼「太珍貴了」、「這是骨董等級」、「第一次看到這種郵票」，也有人打趣，「原來南投以前真的屬台中，難怪現在有人還會搞混。」

梁志忠笑說，一個舊信封，不只是郵史收藏，更承載台灣經濟發展與人民生活的故事，希望能透過分享，讓更多人理解時代變遷的軌跡與珍貴記憶。