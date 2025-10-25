聽新聞
0:00 / 0:00

台中海洋館收容棄養魚 推動永續

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中海洋館開設中部首座「水生生物收容中心」，提供水生生物緊急救援、醫療與收容。記者黑中亮／攝影
台中海洋館開設中部首座「水生生物收容中心」，提供水生生物緊急救援、醫療與收容。記者黑中亮／攝影

台中海洋館今年8月試營運，同步成立中部首座「水生生物收容中心」，負責水生動物的緊急救援、醫療與收容任務。日前民眾熱心捐出珍貴珊瑚礁魚類，包括弓紋刺蓋魚、黃顱刺蓋魚等，為水族生態展示增添亮點，也成為推廣海洋永續教育的重要教材。

館方表示，收容中心以「非營利照護」與「教育展示」為核心，專責安置棄養或移交的水生生物，減少棄養行為。希望透過展示與教育，讓民眾了解愛護生命、尊重生態的重要性，並建立「不棄養、友善飼養」觀念。

捐贈者吳先生說，因身體不便無法再照顧相伴多年的觀賞魚，希望牠們能在安全環境中繼續生活，於是主動聯繫海洋館。看到魚兒在新家悠游自在，他露出欣慰笑容，期盼這份捐贈能延續生命價值，也讓更多人了解海洋保育的重要。

海洋館指出，飼育團隊在收容前會檢查魚隻健康與棲地評估，確保牠們能順利適應新環境。此次捐贈的魚類已安置於「黑潮之海」與「繽紛魚群」兩大展區，成為人氣焦點，遊客可近距離觀察珊瑚礁魚類的生態之美。

目前收容中心主要接納民眾棄養或政府移交的中小型觀賞魚及保育類淡水生物，也開放符合體長限制（不超過1公尺）的海水魚，如小丑魚、海葵魚等。常見收容魚種包括孔雀魚、鬥魚、神仙魚、七彩神仙、金魚與錦鯉。

館方強調，收容不只是接手棄養，更是實踐海洋永續的行動。未來將持續透過展示與教育活動，提倡正確飼養與保育觀念。

台中海洋館 珊瑚礁 棄養

延伸閱讀

中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

台中海洋館推國小海洋教育專案 提供8折優惠

台中海洋館票價遭嫌太貴 綠議員促市民免費 藍議員籲重視團體客

相關新聞

地方采風／寄一封信郵資8000元 南投故事館見證經濟動盪時代

南投縣文化資產學會理事長梁志忠近日分享一封泛黃舊信，引起網友熱烈討論。這封信封上的收件地址寫著「台中縣南投區」，貼有4張...

台中海洋館收容棄養魚 推動永續

台中海洋館今年8月試營運，同步成立中部首座「水生生物收容中心」，負責水生動物的緊急救援、醫療與收容任務。日前民眾熱心捐出...

台印民眾同歡 印度舞蹈大賽暨排燈節慶典台中登場

印度台北協會與台中市政府合作，今天在台中市政府前廣場舉辦盛大的「印度舞蹈大賽暨排燈節慶典」，吸引上千名民眾與印度僑民及學...

台中北屯表揚195對銀髮佳偶 校長伉儷牽手70年見證幸福真諦

台中市北屯區公所今表揚195對金婚、鑽石婚、白金婚佳偶，包括結婚逾70年的白金婚4對、逾60年的鑽石婚45對，以及逾50...

王惠美大變身登台灣設計展 幽默問「好看嗎？」全場答錯

2025台灣設計展閉幕倒數計時，主辦單位彰化縣政府把握時間衝刺，台灣光復節3天連假活動場場精彩，今在隆盛樹化玉博物館舉辦...

紅布又不聽話？賴總統為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。