台印民眾同歡 印度舞蹈大賽暨排燈節慶典台中登場

印度台北協會與台中市政府合作，今天在台中市政府前廣場舉辦盛大的「印度舞蹈大賽暨排燈節慶典」，吸引上千名民眾與印度僑民及學生參與一場最光明、最熱鬧的慶典。

印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）在致詞時表示，排燈節象徵光明戰勝黑暗，而這份光明也正如印度與台灣之間的關係，「當我們彼此理解、深化跨文化的友誼時，皆成為照亮世界的明燈」。

她強調，印度不僅擁有繽紛多元的文化遺產，更是前瞻科技與創意的重鎮，展現出這個扎根於古老智慧的年輕國家，在尊重傳統的同時，持續追求創新與突破，正如今年首屆的「印度舞蹈大賽」，以傳統與現代的完美融合為核心，不僅呈現印度古典舞的優雅神韻，也展現其融入當代及國際舞蹈的無限潛力與創意能量，象徵文化在交流與共鳴中綻放新的光彩。

印度台北協會表示，排燈節（Diwali）是印度最重要的節慶之一，象徵「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡」，今年的排燈節日期爲10月20日至21日之間，印度北方邦阿約提亞（Ayodhya）更創下金氏世界紀錄，超過260萬盞油燈同時在沙羅河（Saryu River）河畔點亮，慶祝神祇羅摩（Rama）回歸故鄉，這股光的力量，也在台中延續。

印度台北協會指出，本次印度舞蹈大賽共吸引78組隊伍、262名舞者參賽，其中包括29位外籍，參賽者年齡從9歲到70歲，新星組「象鳴」由來自印度與台灣兩位女孩組成，原本素昧平生，因主辦牽線首次合作，就奪得冠軍；第二名則由印度來的panchamavedaschool舞蹈學校獲得，本屆比賽最年輕平均15歲的「荷包蛋女孩」及變裝皇后「百寶舞孃」位居第三名。

各大比賽的常勝軍「谷氏兄妹」則不負眾望贏得專業組第一名，由印度舞老師組成的「星旋月轉隊」以專業實力與ㄍㄡㄍㄡ兄弟街舞團皆獲專業組第三名，台灣知名印度舞團「印夏異國舞團」則取得專業組第二名成績。

除了舞蹈大賽外，印度台北協會指出，當天的排燈節市集也吸引大批民眾共襄盛舉，現場近30個印度主題攤位雲集，提供多家台中印度餐廳的美食與甜點，舞蹈大賽結束後，由星月寶萊舞團帶領觀眾一同熱舞，將現場氣氛推向最高潮。活動壓軸則由新加坡航空抽出最大獎「台北至印度來回機票」，邀請幸運觀眾親身踏上探索印度的光之旅。