台中北屯表揚195對銀髮佳偶 校長伉儷牽手70年見證幸福真諦

台中市北屯區公所今表揚195對金婚、鑽石婚、白金婚佳偶，包括結婚逾70年的白金婚4對、逾60年的鑽石婚45對，以及逾50年的金婚146對。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕頒發紀念獎牌，讚揚銀髮佳偶的愛情典範，並祝福所有市民都能攜手共度幸福美滿人生。

北屯區長陳宗祈指出，盧秀燕上任後積極推動設置社區照顧關懷據點、開辦長青學苑課程，並積極布建長照服務據點及日照服務單位等高齡友善照顧措施，明年更增加2億預算，擴大敬老愛心卡福利。另外公所也持續推動婚齡表揚活動、長青樂齡課程及健康促進計畫，打造幸福、宜居、共榮的北屯。

陳宗祈說明，今年受表揚的195對伉儷，婚齡最久為大德里白金婚代表熊肇文、薛鴻霜伉儷，結婚達74年，恩愛如昔，更是家庭和樂、子孫滿堂的幸福典範。

平田里金婚代表陳裕益、林月娥伉儷結縭半世紀，育有一子一女，家庭和樂，陳裕益曾任北屯區長，任內完成區公所大樓興建，見證北屯的成長與繁榮，多年來夫妻攜手共度風雨，至今依舊情感深厚，是地方公認的北屯模範佳偶與幸福典範。

后庄里白金婚代表張瑞鵬、林茶伉儷皆為退休校長，張瑞鵬教書47年，更曾獲前總統李登輝表揚，夫妻一生奉獻教育，情牽數十載，相知相守。據其子表示，父母感情深厚，父親還為母親縫製暖暖包的小口袋，讓她在寒冷的日子裡倍感溫暖，即使步入退休生活，也依舊維持著細膩而溫馨的日常，堪為教育界與婚姻的典範。