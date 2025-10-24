快訊

坤達閃兵重創形象 邰智源冷笑「該怎麼樣就怎麼樣」認了沒聯絡

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

台中北屯表揚195對銀髮佳偶 校長伉儷牽手70年見證幸福真諦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
北屯區后庄里白金婚代表張瑞鵬、林茶伉儷甜蜜攜手切蛋糕。圖／台中市政府提供
北屯區后庄里白金婚代表張瑞鵬、林茶伉儷甜蜜攜手切蛋糕。圖／台中市政府提供

台中市北屯區公所今表揚195對金婚、鑽石婚、白金婚佳偶，包括結婚逾70年的白金婚4對、逾60年的鑽石婚45對，以及逾50年的金婚146對。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕頒發紀念獎牌，讚揚銀髮佳偶的愛情典範，並祝福所有市民都能攜手共度幸福美滿人生。

北屯區長陳宗祈指出，盧秀燕上任後積極推動設置社區照顧關懷據點、開辦長青學苑課程，並積極布建長照服務據點及日照服務單位等高齡友善照顧措施，明年更增加2億預算，擴大敬老愛心卡福利。另外公所也持續推動婚齡表揚活動、長青樂齡課程及健康促進計畫，打造幸福、宜居、共榮的北屯。

陳宗祈說明，今年受表揚的195對伉儷，婚齡最久為大德里白金婚代表熊肇文、薛鴻霜伉儷，結婚達74年，恩愛如昔，更是家庭和樂、子孫滿堂的幸福典範。

平田里金婚代表陳裕益、林月娥伉儷結縭半世紀，育有一子一女，家庭和樂，陳裕益曾任北屯區長，任內完成區公所大樓興建，見證北屯的成長與繁榮，多年來夫妻攜手共度風雨，至今依舊情感深厚，是地方公認的北屯模範佳偶與幸福典範。

后庄里白金婚代表張瑞鵬、林茶伉儷皆為退休校長，張瑞鵬教書47年，更曾獲前總統李登輝表揚，夫妻一生奉獻教育，情牽數十載，相知相守。據其子表示，父母感情深厚，父親還為母親縫製暖暖包的小口袋，讓她在寒冷的日子裡倍感溫暖，即使步入退休生活，也依舊維持著細膩而溫馨的日常，堪為教育界與婚姻的典範。

今日表揚活動，北屯區公所特別搭設夢幻氣球拱門與唯美拍照區，營造幸福浪漫氛圍，讓每對金婚、鑽石婚及白金婚的幸福佳偶與家人一同拍照合影留念，另公所也致贈精緻紀念禮品，祝福受表揚伉儷愛如金鑽、永恆璀燦。

北屯區和平里鑽石婚代表羅添生、羅何嬌雲伉儷在親友陪同下歡喜合影。圖／台中市政府提供
北屯區和平里鑽石婚代表羅添生、羅何嬌雲伉儷在親友陪同下歡喜合影。圖／台中市政府提供
北屯區平田里金婚代表陳裕益、林月娥伉儷是地方公認的模範夫妻與幸福典。圖／台中市政府提供
北屯區平田里金婚代表陳裕益、林月娥伉儷是地方公認的模範夫妻與幸福典。圖／台中市政府提供

結婚 夫妻 盧秀燕 婚姻 台中市

延伸閱讀

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

台中非洲豬瘟爆發 市長盧秀燕未主持記者會遭轟神隱

批盧秀燕眼中只有購物節！林楚茵亮快遞單：病死豬檢體20日下班才寄

相關新聞

紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮...

台中北屯表揚195對銀髮佳偶 校長伉儷牽手70年見證幸福真諦

台中市北屯區公所今表揚195對金婚、鑽石婚、白金婚佳偶，包括結婚逾70年的白金婚4對、逾60年的鑽石婚45對，以及逾50...

王惠美大變身登台灣設計展 幽默問「好看嗎？」全場答錯

2025台灣設計展閉幕倒數計時，主辦單位彰化縣政府把握時間衝刺，台灣光復節3天連假活動場場精彩，今在隆盛樹化玉博物館舉辦...

中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

台中海洋館今年8月試營運同時，也開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為中部地區水生生物的緊急救援、醫療與收容任務...

喜迎普發1萬元！台中國際旅展今登場 促銷、機票清倉引爆人潮

「2025 ATTA台中國際旅展」今起至27日在台中國際展覽館登場，共150家旅遊業者、300攤參展，業者為喜迎「普發現...

桃芝颱風潛勢區20年未解 南投信義居民盼鬆綁禁地恢復耕作

2001年桃芝颱風後，南投縣信義、仁愛等山區被劃為土石流潛勢區，居民長年受限無法耕作。南投縣農業處表示，目前信義鄉已有兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。