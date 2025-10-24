快訊

王惠美大變身登台灣設計展 幽默問「好看嗎？」全場答錯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，彰化縣長王惠美穿設計師服裝呼應模特兒造型。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，彰化縣長王惠美穿設計師服裝呼應模特兒造型。記者簡慧珍／攝影

2025台灣設計展閉幕倒數計時，主辦單位彰化縣政府把握時間衝刺，台灣光復節3天連假活動場場精彩，今在隆盛樹化玉博物館舉辦別開生面服裝展，花藝家、設計師使用田尾花卉作為服裝造型素材，奼紫嫣紅嫩葉粉黃令人目不暇給。

「花田衣秀-田尾時裝秀」下午兩點半開始，午後即有遊客入座等候觀賞。時裝秀由靜修國小等學校舞蹈班帶來活潑表演，不只有熱舞、民俗舞蹈，即將參加國際賽的舞蹈也搬上時裝秀伸展台，隆盛博物館內表演氣氛熱騰騰。

在眾人期待中，田尾時裝秀亮麗登台，服裝設計師簡國彥、陳冠百和花藝師吳維宏、古文旻、盧大衛，採用田尾鄉鮮花、綠葉、藤蔓、樹枝詮釋時裝秀主題「花走入人群，時尚來自土地」，10名專業模特兒穿戴表現花田、苗木場、海洋、輪胎等產業的服裝和飾品，造型大膽且華麗，全場觀眾看得目不轉睛。

縣長王惠美穿著設計師設計的大地色系服裝、戴仿珍珠耳環出場，一改襯衫搭黑背心、黑長褲的習慣造型，全場驚呼，王惠美問「好看嗎？」眾人回答「好看」，王惠美說「我是問田尾時裝秀好不好看。」觀眾都笑了，仍回答「好看」。

王惠美說，透過設計展的舞台讓彰化田尾花卉文化不僅是產業，更能成為創意的媒材與生活的語言，因此她以實際行動支持設計師與花藝師的創作，穿上融合田尾花卉的服裝來展現地方首長對設計生活化的高度重視與參與。

王惠美又說，2025台灣設計展將在26日結束，明在「田尾行」田尾怡心園有《花田衣秀-花漾行》壓軸活動，邀請全民穿上代表田尾的玫瑰紅、蝴蝶蘭紫、菊花黃、九重葛粉、觀葉植物綠、大地棕等6種花卉色彩走秀，現場拍照場域有攝影師捕捉各種時尚瞬間，不容錯過。

2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，彰化縣長王惠美（持手拿牌者）和地方士紳、模特兒合影。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，彰化縣長王惠美（持手拿牌者）和地方士紳、模特兒合影。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，模特兒在伸展台展示服裝結合花藝設計。記者簡慧珍／攝影
2025台灣設計展的「花田衣秀─田尾時裝秀」，模特兒在伸展台展示服裝結合花藝設計。記者簡慧珍／攝影

