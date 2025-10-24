快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影
賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。

賴清德總統贈匾「霖雨厚澤」給伸港鄉福安宮，今天下午親臨參香祈福並揭匾，縣長王惠美、經濟部龔明鑫，爭取民進黨下屆縣長提名的立委黃秀芳陳素月及彰化市前市長邱建富等人均陪同，另爭取提名的彰化市長林世賢未到場。

王惠美感謝賴清德總統百忙之中，撥空前來參觀2025台灣設計展的彰化展區與鹿港展區，也前來伸港福安宮參香祈福，同時贈匾「霖雨厚澤」，祈求國泰民安、風調雨順。

賴總統稱讚彰化縣第一次舉辦的台灣設計展，可以看到彰化縣的文化歷史，也可以看到彰化縣文化產業的基礎，也可以看到彰化縣的未來，大家可以去看一下，會感覺身為彰化人很值得光榮。

賴總統表示，台灣面臨中國的威脅，在國際上打壓我們，必須持續提高國防預算，不只是對外軍事採購，還要發展國防事業，現在台灣和國際上的國防工業都在合作，未來先進的國防工業會在台灣規劃設計、生產製造，換句話說，國防預算可以保護國家安全，面對美國對等關稅，行政院已經提出930億要照顧受影響業者，也很感謝大家全力支持，預算已經通過。

賴清德歷數中央的育兒、老人福利及減稅等政策，強調是希望讓大家知道支持的政府，到底在做什麼、有沒有認真打拚，錢有沒有花在刀口上。

在「霖雨厚澤」揭匾儀式時，當司儀喊說揭匾時，賴清德總統等人一起拉下紅布時，紅布卻卡在匾上，任憑怎麼拉都拉不下來，隨扈擔心硬拉可能連匾都拉下來，擔心總統安全，都大為緊張，擋在當總統前，幸好廟方人員用兩支桿子，一支抵止防止匾額掉下，另一支則是試圖解下紅布，費了約3分鐘，才順利將紅布拉下，賴總統一起鼓掌。

賴總統隨後與地方民代、鄉鎮長座談，聽取大家的建議與需求，據與會人士表示，未提到縣長選舉的事。賴清德強調，施政不分黨派，希望大家同一國的，都能團結一致。

賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影
賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影
賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影
賴清德總統今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。記者劉明岩／攝影

賴清德 王惠美 行政院 黃秀芳 民進黨 陳素月

延伸閱讀

影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

影／循環經濟論壇落幕 賴清德：下次應全穿循環經濟產品做的衣服

非洲豬瘟掀恐慌…國民黨批全民為賴清德的傲慢埋單 應正視當年誤判

藍白大團結？鄭麗文多次送暖柯文哲 白委感動：點滴在心頭

相關新聞

紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮...

桃芝颱風潛勢區20年未解 南投信義居民盼鬆綁禁地恢復耕作

2001年桃芝颱風後，南投縣信義、仁愛等山區被劃為土石流潛勢區，居民長年受限無法耕作。南投縣農業處表示，目前信義鄉已有兩...

王惠美大變身登台灣設計展 問「好看嗎？」全場答錯

2025台灣設計展閉幕倒數計時，主辦單位彰化縣政府把握時間衝刺，台灣光復節3天連假活動場場精彩，今在隆盛樹化玉博物館舉辦...

中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

台中海洋館今年8月試營運同時，也開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為中部地區水生生物的緊急救援、醫療與收容任務...

喜迎普發1萬元！台中國際旅展今登場 促銷、機票清倉引爆人潮

「2025 ATTA台中國際旅展」今起至27日在台中國際展覽館登場，共150家旅遊業者、300攤參展，業者為喜迎「普發現...

影／韓國瑜參觀2025世界盆栽展 讚聲「盆栽外交」

2025世界盆栽展（WBC2025）暨第30回全國盆栽華風展，立法院長韓國瑜昨天受邀頒獎，他表示我國外交處境相當艱難，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。