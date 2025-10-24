紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮「霖雨厚澤」揭匾時，紅布卻卡在拉不下來，隨扈擔心匾額同被拉下捏把冷汗，直到廟方費了約3分鐘，才順利拉下紅布，賴總統鼓掌鬆了口氣。

賴清德總統贈匾「霖雨厚澤」給伸港鄉福安宮，今天下午親臨參香祈福並揭匾，縣長王惠美、經濟部龔明鑫，爭取民進黨下屆縣長提名的立委黃秀芳、陳素月及彰化市前市長邱建富等人均陪同，另爭取提名的彰化市長林世賢未到場。

王惠美感謝賴清德總統百忙之中，撥空前來參觀2025台灣設計展的彰化展區與鹿港展區，也前來伸港福安宮參香祈福，同時贈匾「霖雨厚澤」，祈求國泰民安、風調雨順。

賴總統稱讚彰化縣第一次舉辦的台灣設計展，可以看到彰化縣的文化歷史，也可以看到彰化縣文化產業的基礎，也可以看到彰化縣的未來，大家可以去看一下，會感覺身為彰化人很值得光榮。

賴總統表示，台灣面臨中國的威脅，在國際上打壓我們，必須持續提高國防預算，不只是對外軍事採購，還要發展國防事業，現在台灣和國際上的國防工業都在合作，未來先進的國防工業會在台灣規劃設計、生產製造，換句話說，國防預算可以保護國家安全，面對美國對等關稅，行政院已經提出930億要照顧受影響業者，也很感謝大家全力支持，預算已經通過。

賴清德歷數中央的育兒、老人福利及減稅等政策，強調是希望讓大家知道支持的政府，到底在做什麼、有沒有認真打拚，錢有沒有花在刀口上。

在「霖雨厚澤」揭匾儀式時，當司儀喊說揭匾時，賴清德總統等人一起拉下紅布時，紅布卻卡在匾上，任憑怎麼拉都拉不下來，隨扈擔心硬拉可能連匾都拉下來，擔心總統安全，都大為緊張，擋在當總統前，幸好廟方人員用兩支桿子，一支抵止防止匾額掉下，另一支則是試圖解下紅布，費了約3分鐘，才順利將紅布拉下，賴總統一起鼓掌。