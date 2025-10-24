中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

台中海洋館今年8月試營運同時，也開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為中部地區水生生物的緊急救援、醫療與收容任務；日前收到民眾吳先生熱心捐贈的珍貴珊瑚礁魚類，包含弓紋蓋刺魚、黃顱蓋刺魚等少見魚種，館方表示，此次捐贈不僅豐富了館內生態展示，更成為推動海洋永續教育的重要教材。

台中海洋館表示，水生生物收容中心是中部第一座由水族館主導的收容中心，以「非營利照護」及「教育展示」為核心任務，除了提供棄養水生生物的妥適安置、減少棄養行為外，也作為教育平台，同時呼籲社會大眾愛惜生命、珍惜生命不棄養。

吳先生表示，因個人身體因素無法再繼續照護相伴多年的魚隻，但希望牠們能受到妥善的照護，遂主動聯繫台中海洋館進行協助。此次捐贈不僅僅豐富館內生態展示，更希望成為推動海洋永續教育的重要教材，近日，捐贈民眾吳先生也受邀親臨台中海洋館參觀魚兒的新家。看到魚群自在悠遊、獲得妥善照護，露出滿是欣慰與安心。

而吳先生捐出相伴多年的魚隻、魚種，經過館內飼育團隊的健康檢查與棲地評估後，已分別安置於館內「黑潮之海」與「繽紛魚群」等展區，民眾將能近距離觀察這些珊瑚礁魚類的型態與行為。

館方指出，水生生物中心目前主要收容一般民眾不再飼養或政府移交的水生動物，範圍集中於中小型觀賞性魚類與保育類淡水生物，部分海水魚種如珊瑚礁魚類也在收容範圍內，但需符合體長限制（不超過1公尺），而館方收容對象包括常見的觀賞淡水魚，如孔雀魚、鬥魚、紅劍魚、神仙魚、七彩神仙、金魚及錦鯉等；也接受部分海水魚種，如小丑魚、海葵魚、珊瑚礁魚類等。