快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導

台中海洋館今年8月試營運同時，也開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為中部地區水生生物的緊急救援、醫療與收容任務；日前收到民眾吳先生熱心捐贈的珍貴珊瑚礁魚類，包含弓紋蓋刺魚、黃顱蓋刺魚等少見魚種，館方表示，此次捐贈不僅豐富了館內生態展示，更成為推動海洋永續教育的重要教材。

台中海洋館表示，水生生物收容中心是中部第一座由水族館主導的收容中心，以「非營利照護」及「教育展示」為核心任務，除了提供棄養水生生物的妥適安置、減少棄養行為外，也作為教育平台，同時呼籲社會大眾愛惜生命、珍惜生命不棄養。

吳先生表示，因個人身體因素無法再繼續照護相伴多年的魚隻，但希望牠們能受到妥善的照護，遂主動聯繫台中海洋館進行協助。此次捐贈不僅僅豐富館內生態展示，更希望成為推動海洋永續教育的重要教材，近日，捐贈民眾吳先生也受邀親臨台中海洋館參觀魚兒的新家。看到魚群自在悠遊、獲得妥善照護，露出滿是欣慰與安心。

而吳先生捐出相伴多年的魚隻、魚種，經過館內飼育團隊的健康檢查與棲地評估後，已分別安置於館內「黑潮之海」與「繽紛魚群」等展區，民眾將能近距離觀察這些珊瑚礁魚類的型態與行為。

館方指出，水生生物中心目前主要收容一般民眾不再飼養或政府移交的水生動物，範圍集中於中小型觀賞性魚類與保育類淡水生物，部分海水魚種如珊瑚礁魚類也在收容範圍內，但需符合體長限制（不超過1公尺），而館方收容對象包括常見的觀賞淡水魚，如孔雀魚、鬥魚、紅劍魚、神仙魚、七彩神仙、金魚及錦鯉等；也接受部分海水魚種，如小丑魚、海葵魚、珊瑚礁魚類等。

台中海洋館強調「捐贈不僅只是物種的移交」，更象徵著對海洋永續發展理念的實際支持。館方也提醒民眾，切勿隨意棄養水生生物，以免造成環境破壞與外來種氾濫問題，並鼓勵民眾善用合法收容管道，共同守護蔚藍家園，共同守護海洋、愛護海洋生物。

台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導
台中海洋館開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為水生生物的緊急救援、醫療與收容場所。記者黑中亮／報導

台中海洋館 珊瑚礁 魚類 錦鯉

延伸閱讀

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

台中海洋館推國小海洋教育專案 提供8折優惠

台中海洋館票價遭嫌太貴 綠議員促市民免費 藍議員籲重視團體客

台中海洋館中秋節當天送暖 邀低收入戶居民免費入館同樂

相關新聞

紅布又不聽話？賴清德為伸港福安宮揭匾 紅布尷尬卡住3分鐘

賴清德總統今年4月19日為台北松山慈惠堂母娘文化館揭匾儀式時，發生被紅布蓋住的插曲，無獨有偶，他今天下午為彰化伸港福安宮...

桃芝颱風潛勢區20年未解 南投信義居民盼鬆綁禁地恢復耕作

2001年桃芝颱風後，南投縣信義、仁愛等山區被劃為土石流潛勢區，居民長年受限無法耕作。南投縣農業處表示，目前信義鄉已有兩...

王惠美大變身登台灣設計展 問「好看嗎？」全場答錯

2025台灣設計展閉幕倒數計時，主辦單位彰化縣政府把握時間衝刺，台灣光復節3天連假活動場場精彩，今在隆盛樹化玉博物館舉辦...

中部首座！台中海洋館設水生物收容中心 為棄養魚類找到溫暖新家

台中海洋館今年8月試營運同時，也開設了中部地區首座的「水生生物收容中心」，做為中部地區水生生物的緊急救援、醫療與收容任務...

喜迎普發1萬元！台中國際旅展今登場 促銷、機票清倉引爆人潮

「2025 ATTA台中國際旅展」今起至27日在台中國際展覽館登場，共150家旅遊業者、300攤參展，業者為喜迎「普發現...

影／韓國瑜參觀2025世界盆栽展 讚聲「盆栽外交」

2025世界盆栽展（WBC2025）暨第30回全國盆栽華風展，立法院長韓國瑜昨天受邀頒獎，他表示我國外交處境相當艱難，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。