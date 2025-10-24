喜迎普發1萬元！台中國際旅展今登場 促銷、機票清倉引爆人潮

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影

「2025 ATTA台中國際旅展」今起至27日在台中國際展覽館登場，共150家旅遊業者、300攤參展，業者為喜迎「普發現金一萬元」推出國外行程2萬有找等促銷、機票清倉等，因逢連假首日，很多人搶買春節行程，人潮大爆滿。

另外，2025台中國際品酒生活節今起連4天同步在台中國際展覽館登場，延續歷年十月場次的熱烈回響，今年擴大規模、網羅全球佳釀，展區涵蓋「威士忌&烈酒」、「葡萄酒」、「日本酒」、「梅酒&果精釀&果實酒」、「台中酒類公會專區」、「搭酒餐食區」等6大專區。

賴清德總統昨天傍晚立即簽署攸關普發現金的韌性特別預算並公布。財政部指出，領取方式包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；登記入帳11月5日起預登記，最快11月12日入帳。

台中國際旅展主辦單位台中市旅行商業同業公會說明，今年集結300個攤位展出，包含「台中13家五星品牌飯店、餐飲集團」、「航空公司、品牌旅行社」、「台灣溫泉飯店聯盟」、「親子飯店、遊樂園」、「日本主題館」、「縣市政府與風管處」，以及「GEPA遊學聯盟主題館」等6大展區主題，力拚最殺優惠，明年4月將移師台中國際會展中心，規模更大。

東南旅遊表示，為迎接普發1萬元下周上路，特別針對台中國際旅展推出東南亞、韓國等2萬有找的行程，還有旅展期間每天都有「今日促銷」行程，最高可省1萬元，吸引很多消費者到場搶購。

旅天下說明，旅天下聯合國際旅行社祭出「周周搶購」、「清倉」、「早鳥預購最高折2萬」三大優惠，寒假團最高折1萬元，日本北海道、土耳其3萬有找，泰國買一送一；短線最高折3000元、長線最高折1萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2025 ATTA台中國際旅展」今登場。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
2025台中國際品酒生活節今登場，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影
2025台中國際品酒生活節今登場，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
「2025 ATTA台中國際旅展」今登場，人潮大爆滿。記者趙容萱／攝影
2025台中國際品酒生活節今登場，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025台中國際品酒生活節今登場，吸引民眾參觀。記者趙容萱／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

