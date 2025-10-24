桃芝颱風潛勢區20年未解 南投信義居民盼鬆綁禁地恢復耕作

2001年桃芝颱風後，南投縣信義、仁愛等山區被劃為土石流潛勢區，居民長年受限無法耕作。南投縣農業處表示，目前信義鄉已有兩處解除、另有一處送農業部審查中，將持續清淤並進行第三次通盤檢討，加速推動解除。

南投縣議員全文才說，桃芝颱風重創南投山區，造成嚴重土石流與人命傷亡，當時政府劃設多處土石流潛勢區，信義、仁愛等地居民因此長年受限，農地無法耕作、建設難以推動，災後至今已超過20年，許多地區未再發生災害，居民期盼解除不合理限制。

全文才指出，土石流潛勢區本意在保護安全，但多年來造成居民無法整地耕作、興建設施，甚至露營區等原有產業也受限。他說，已經20幾年了，縣府是不是該檢討？有沒有法令規定多久要檢討一次？希望能給地方一個交代。

縣府農業處長蘇瑞祥說，南投縣共有12個區域為土石流水土保持區，其中信義鄉有5處。經過近年通盤檢討後，神木村第38區及豐丘第189區已公告廢止，地利村第23區則送農業部審查中，期望能兼顧民眾需求與安全性，爭取廢止。

他補充，其餘豐丘第29區與神木村第40區，因先前通盤檢討建議須完成清淤工程後再行處理，縣府已兩度向農業部水保署爭取協助清淤，但進度未如預期，明年將再次提報清淤計畫及第三次通盤檢討。

全文才表示，信義鄉地利村部分區域在桃芝颱風前就已有農地與產業設施，如今仍受潛勢區限制，影響居民生計與產業發展。他說，居民並非要求全面撤銷，而是希望縮小範圍，讓可安全利用的土地能重新使用，這樣對居民也才有交代。

蘇瑞祥回應，解除土石流潛勢區的相關作業縣府已積極進行，後續將配合中央審查程序及安全評估，逐步推動廢止或調整，讓居民能在安全前提下恢復土地利用。