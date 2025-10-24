影／韓國瑜參觀2025世界盆栽展 讚聲「盆栽外交」

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

2025世界盆栽展（WBC2025）暨第30回全國盆栽華風展，立法院長韓國瑜昨天受邀頒獎，他表示我國外交處境相當艱難，今年雙十國慶僅3個邦交國元首參加，盆栽外交卻能有40個國家參與。他希望盆栽外交走入國際，每一人、每一產業都能讓台灣成為光與熱的島嶼。

世界盆栽展與2025台灣設計展同步舉辦，在溪州公園及萬景藝苑展出330件盆栽作品、260件雅石，台灣展覽會主席陳蒼興邀請韓國瑜昨到溪州鄉萬景藝苑頒獎，並觀賞來自40多國各式盆栽，前立委鄭汝芬、溪州鄉長江淑芬及多名縣議員作陪。

韓國瑜先說他的岳母是溪州人，岳父是西螺人，隔著西螺大橋談戀愛所以愛情「加分（佳芬，韓國瑜的妻子名字）」，因此他對溪州特別有感情，到萬景看40多國盆栽來溪州的展覽非常了不起。

韓國瑜表示，目前中華民國邦交國有12國，今年國慶邦交國3名元首參加，台灣外交處境很艱難，萬景董事長陳蒼興自掏腰包辦理盆栽展，用盆栽做外交、推銷我國，宣導台灣的真、善、美，世界各地愛好盆栽者齊聚彰化縣溪州鄉參加交流，也欣賞台灣人的熱情、善良，順便吃美食。

韓國瑜談起立法院長工作，形容外界對立法院印象像好萊塢電影一樣刺激，不時有槍戰「乓乓乓」，院長好像每天主持院會、朝野協商，其實還有一項非常重要工作就是國會外交，而萬景董事長陳蒼興自辦世界盆栽展要找來各國語言翻譯人員、保護盆栽安全及食衣住行等方方面面，都是巨大挑戰，沒無比愛心是無法做的。

韓國瑜提到台灣換肝權威陳肇隆做醫療外交，盆栽屬於農業外交，讓外國了解台灣不只有台積電、半導體，盆栽展賞心悅目可欣賞、鑑賞之外，讓盆栽走入國際，

又多一個台灣之光，台灣各行各業百姓在工作崗位上認真打拚，每一人、每一產業都能讓台灣成為光與熱的島嶼，這也是大家的共同責任。

立法院長韓國瑜到彰化縣溪州鄉萬景藝苑參觀盆栽，董事長陳蒼興（左二）、前立委鄭汝芬（前排左四）等人作陪。圖／民眾提供
立法院長韓國瑜到彰化縣溪州鄉萬景藝苑參觀盆栽，董事長陳蒼興（左二）、前立委鄭汝芬（前排左四）等人作陪。圖／民眾提供
立法院長韓國瑜到彰化縣溪州鄉萬景藝苑，右起溪州鄉長江淑芬、前立法委員鄭汝芬、台南市商業總會理事長宋俊民、董事長陳蒼興（右五）及地方人士一起參觀盆栽後，在萬景藝苑門前合影。圖／民眾提供
立法院長韓國瑜到彰化縣溪州鄉萬景藝苑，右起溪州鄉長江淑芬、前立法委員鄭汝芬、台南市商業總會理事長宋俊民、董事長陳蒼興（右五）及地方人士一起參觀盆栽後，在萬景藝苑門前合影。圖／民眾提供

盆栽 韓國瑜 外交

