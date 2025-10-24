台中甲安埔缺公立泳池 議員力爭

台中市大甲、大安、外埔地區長年沒有公立游泳池，如今僅剩一家民營泳池，隨著市府大力推動「尚泳計畫」，當地家長反映「我們是不是被遺忘的角落？」議員建議，市府規畫重建大甲國小禮堂，可併入泳池，省時省錢。

在地校長無奈指出，目前全區學生學游泳，只能仰賴民營的「新雙溪水世界」這唯一場地。距離較遠的學校還須租遊覽車接送，為了不浪費在泳池穿脫泳衣的時間，甚至規定學生在校內就先換好裝備，「大家都在搶時段，時間根本不夠。」

由於泳池供不應求，各校只能壓縮教學時段、錯開課程；但每周僅五天上課，周三又僅半天，想完成完整的泳課訓練難度高。當地家長表示，除了希望能興建公立泳池外，也盼望未來能規畫「室內溫水泳池」，避免受季節與天候限制。

市議員李文傑說，市府明年度編列逾6000萬元「尚泳計畫」，但甲安埔卻沒有公立泳池泳，教育資源更顯落差。他建議，教育局已將大甲國小禮堂列入2026年度重大預算計畫，可同步規畫泳池，節省重新覓地與設計的時間，降低預算成本，讓甲安埔的孩子享有平等教育資源。

對此，副市長鄭照新回應，目前甲安埔地區確實缺乏公立游泳池，市府將進一步評估可行性，並在整體資源配置中持續關注地區建設的均衡發展。

鄭照新強調，市府理解地方期待，會審慎評估後續可能的建設方案。