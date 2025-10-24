投縣零負債 明年擬補助長者健保費

南投縣財政傳出佳音，縣長許淑華昨天宣布，縣府在本月底前清償所有負債，成為「零負債縣市」。她表示，等中央統籌款一般補助確定後，財源無虞，縣府明年起將補助65歲以上縣民的全民健保自付額，約10萬人受惠。

許淑華表示，南投縣長年財政拮据，縣府透過積極償債與嚴控支出，終於清償所有債務，成為全台少數「零負債」的縣市之一。

許淑華說，縣內約有10萬名65歲以上縣民，很多長輩會說，台中市早就有老人健保補助，南投卻沒有，「乾脆搬到台中住。」許淑華表示，縣府還清債務後，終於有能力跟進台中這項政策，減輕長者經濟負擔。

她強調，目前補助構想仍屬政策目標階段，須待中央統籌分配稅款與一般性補助款確定後，若財源無虞，縣府將編列追加預算送交縣議會審議。

縣議員王秋淑建議，除健保補助外，敬老愛心卡的用途也可多樣化且更具彈性，讓長輩能將卡內補助用於部分就醫或看診費用，以實質減輕生活壓力。

對此，許淑華回應，敬老愛心卡與健保補助屬不同福利項目，兩者不會互相轉換。她說，交通補助仍會持續辦理，縣府也將評估增加卡片多元使用方向，視整體財政狀況再行研議。

許淑華強調，財政健全是推動社福政策的根基，南投沒有負債，就更能照顧需要幫助的族群。她期盼獲議會支持，讓南投長者擁有更完整的保障與福利。