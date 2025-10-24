聽新聞
0:00 / 0:00

投縣零負債 明年擬補助長者健保費

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華宣布財源許可下，明年將首推老人健保費補助，圖為許淑華探視人瑞王清霜。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宣布財源許可下，明年將首推老人健保費補助，圖為許淑華探視人瑞王清霜。圖／南投縣政府提供

南投縣財政傳出佳音，縣長許淑華昨天宣布，縣府在本月底前清償所有負債，成為「零負債縣市」。她表示，等中央統籌款一般補助確定後，財源無虞，縣府明年起將補助65歲以上縣民的全民健保自付額，約10萬人受惠。

許淑華表示，南投縣長年財政拮据，縣府透過積極償債與嚴控支出，終於清償所有債務，成為全台少數「零負債」的縣市之一。

許淑華說，縣內約有10萬名65歲以上縣民，很多長輩會說，台中市早就有老人健保補助，南投卻沒有，「乾脆搬到台中住。」許淑華表示，縣府還清債務後，終於有能力跟進台中這項政策，減輕長者經濟負擔。

她強調，目前補助構想仍屬政策目標階段，須待中央統籌分配稅款與一般性補助款確定後，若財源無虞，縣府將編列追加預算送交縣議會審議。

縣議員王秋淑建議，除健保補助外，敬老愛心卡的用途也可多樣化且更具彈性，讓長輩能將卡內補助用於部分就醫或看診費用，以實質減輕生活壓力。

對此，許淑華回應，敬老愛心卡與健保補助屬不同福利項目，兩者不會互相轉換。她說，交通補助仍會持續辦理，縣府也將評估增加卡片多元使用方向，視整體財政狀況再行研議。

許淑華強調，財政健全是推動社福政策的根基，南投沒有負債，就更能照顧需要幫助的族群。她期盼獲議會支持，讓南投長者擁有更完整的保障與福利。

南投縣 健保 長輩 許淑華

延伸閱讀

南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

相關新聞

投縣零負債 明年擬補助長者健保費

南投縣財政傳出佳音，縣長許淑華昨天宣布，縣府在本月底前清償所有負債，成為「零負債縣市」。她表示，等中央統籌款一般補助確定...

台中甲安埔缺公立泳池 議員力爭

台中市大甲、大安、外埔地區長年沒有公立游泳池，如今僅剩一家民營泳池，隨著市府大力推動「尚泳計畫」，當地家長反映「我們是不...

球網破洞、徒手洗衣！中市世界雙冠少棒隊住破宿舍 議員批說不過去

台中市中山國中棒球隊今年勇奪「2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」及「2025 PONY小馬級世界青少棒錦...

影／南投山林太大 野生動物難救傷…九九峰動物樂園出手了

林保署南投分署轄區廣闊，常有野生動物救護需求，多由生多所急救站協助救傷，但該站位在集集鎮，距埔里、國姓等烏溪流域山區，路...

守護西螺大橋 彰雲共建「跨縣文化資產聯合平台」

連接彰化與雲林的西螺大橋是在地地標，文史團體建議應升格為縣定古蹟，不過彰雲兩縣文化資產審議委員近日審查後，仍維持「歷史建...

台中推「尚泳」甲安埔獨缺公立泳池 議員質疑怎麼學？

台中市甲安埔地區長年沒有公立游泳池，學童想學游泳得遠赴外地。市議員李文傑指出，市府在推動「尚泳計畫」時，不能讓甲安埔成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。