快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

球網破洞、徒手洗衣！中市世界雙冠少棒隊住破宿舍 議員批說不過去

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供

台中市中山國中棒球隊今年勇奪「2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」及「2025 PONY小馬級世界青少棒錦標賽」兩座世界冠軍，然而，這支「世界冠軍隊」的訓練與住宿條件惡劣，質疑市府「讓冠軍選手住在陰暗宿舍裡」，要求立即改善。教育局與運動局表示會改善。

市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡今在市議會教育文化業務質詢時痛批，兩座世界冠軍的球員，平日生活在破舊宿舍、設備殘缺、衛生堪憂的環境中。

江肇國指出，中山國中棒球隊代表台中出征國際，一口氣奪下兩座世界冠軍，是城市與國家的榮耀。但令人難以置信的是，球隊日常訓練與住宿的萬壽棒球場早已年久失修，設施殘破，與冠軍榮耀的形象形成強烈對比。

他指出，球場的打擊網全數破洞，室內練習場悶熱且無通風設備，重訓室簡陋；更嚴重的是，球隊共有77名學生與5名教練長期住在球場宿舍內，空間狹小、照明昏暗、衛浴設施老舊，部分蓮蓬頭幾乎全數損壞。

球員每天練習結束後，甚至沒有洗衣機可用，只能徒手搓洗衣物，靠僅有的兩台脫水機處理。地面長期積水、曬衣場通風不良、空氣悶臭。浴室僅六間隔間，大浴場10個蓮蓬頭，要供70多名球員輪流使用，環境如同「軍營宿舍」。

江肇國痛批，這不是40年前紅葉少棒的年代，不能再用「刻苦訓練」當藉口。他強調，這群孩子已站上世界舞台，市府卻讓他們在如此惡劣的環境中生活與訓練，這樣對待世界冠軍，實在說不過去。」

江肇國指出，教育局與運動局雖分別補助球隊約400至500萬元與270萬元，但面對實際修繕需求，顯然遠遠不足。他要求兩局盡速會勘，針對場地修繕、設備更新、增設空調與洗衣設施等提出具體改善方案，「讓孩子能在安全、舒適的環境中成長，而不是在破舊宿舍中苦撐。」

他強調，中山國中棒球隊不僅是台中的驕傲，更是台灣棒球未來的希望，這些孩子為城市爭光，市府應給他們最基本的尊重與支持。

對此，教育局長蔣偉民表示，將前往萬壽棒球場實地了解現況，檢視學生訓練與住宿環境，並關心球員日常生活需求，後續會研擬改善計畫。

運動局長游志祥則回應，目前萬壽棒球場每年由中山國中代管，經費約270萬元，主要用於設施維護與訓練需求。局方後續將針對球網、照明與重訓設備等項目協助修繕與資源媒合，並逐步改善整體環境。

台中市中山國中棒球隊今年勇奪兩座世界冠軍，但球員宿舍擁擠、浴室破損，球員徒手洗衣、環境悶臭。記者陳秋雲/攝影
台中市中山國中棒球隊今年勇奪兩座世界冠軍，但球員宿舍擁擠、浴室破損，球員徒手洗衣、環境悶臭。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供
民進黨議員指出，中山國中棒球球隊拿下兩座冠軍，但球員宿舍宿舍擁擠、浴室破損環境悶臭。圖／議員江肇國提供

世界冠軍 宿舍 江肇國

延伸閱讀

中市豬死訪視未採樣 農業部：當時獸醫診斷胸膜肺炎無異常

疑爆非洲豬瘟…梧棲養豬場酸腐味薰天令人作嘔 中市化漬車進出清消

高雄行銷到處粉紅泡泡 台中議員嘆「滿城盧秀燕」

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

相關新聞

球網破洞、徒手洗衣！中市世界雙冠少棒隊住破宿舍 議員批說不過去

台中市中山國中棒球隊今年勇奪「2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」及「2025 PONY小馬級世界青少棒錦...

影／南投山林太大 野生動物難救傷…九九峰動物樂園出手了

林保署南投分署轄區廣闊，常有野生動物救護需求，多由生多所急救站協助救傷，但該站位在集集鎮，距埔里、國姓等烏溪流域山區，路...

守護西螺大橋 彰雲共建「跨縣文化資產聯合平台」

連接彰化與雲林的西螺大橋是在地地標，文史團體建議應升格為縣定古蹟，不過彰雲兩縣文化資產審議委員近日審查後，仍維持「歷史建...

台中推「尚泳」甲安埔獨缺公立泳池 議員質疑怎麼學？

台中市甲安埔地區長年沒有公立游泳池，學童想學游泳得遠赴外地。市議員李文傑指出，市府在推動「尚泳計畫」時，不能讓甲安埔成為...

南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

南投縣財政傳來好消息，縣長許淑華今天表示，縣府已於本月底前清償所有負債，正式邁入「零負債縣市」行列，縣府將規劃自明年起補...

光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮

明天起是光復節連假，豐原警分局將運用AI科技執法、運用民力，部署交通快打警力，靈活執行交通疏導並防處交通事故發生，豐原警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。