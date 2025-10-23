球網破洞、徒手洗衣！中市世界雙冠少棒隊住破宿舍 議員批說不過去

台中市中山國中棒球隊今年勇奪「2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」及「2025 PONY小馬級世界青少棒錦標賽」兩座世界冠軍，然而，這支「世界冠軍隊」的訓練與住宿條件惡劣，質疑市府「讓冠軍選手住在陰暗宿舍裡」，要求立即改善。教育局與運動局表示會改善。

市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡今在市議會教育文化業務質詢時痛批，兩座世界冠軍的球員，平日生活在破舊宿舍、設備殘缺、衛生堪憂的環境中。

江肇國指出，中山國中棒球隊代表台中出征國際，一口氣奪下兩座世界冠軍，是城市與國家的榮耀。但令人難以置信的是，球隊日常訓練與住宿的萬壽棒球場早已年久失修，設施殘破，與冠軍榮耀的形象形成強烈對比。

他指出，球場的打擊網全數破洞，室內練習場悶熱且無通風設備，重訓室簡陋；更嚴重的是，球隊共有77名學生與5名教練長期住在球場宿舍內，空間狹小、照明昏暗、衛浴設施老舊，部分蓮蓬頭幾乎全數損壞。

球員每天練習結束後，甚至沒有洗衣機可用，只能徒手搓洗衣物，靠僅有的兩台脫水機處理。地面長期積水、曬衣場通風不良、空氣悶臭。浴室僅六間隔間，大浴場10個蓮蓬頭，要供70多名球員輪流使用，環境如同「軍營宿舍」。

江肇國痛批，這不是40年前紅葉少棒的年代，不能再用「刻苦訓練」當藉口。他強調，這群孩子已站上世界舞台，市府卻讓他們在如此惡劣的環境中生活與訓練，這樣對待世界冠軍，實在說不過去。」

江肇國指出，教育局與運動局雖分別補助球隊約400至500萬元與270萬元，但面對實際修繕需求，顯然遠遠不足。他要求兩局盡速會勘，針對場地修繕、設備更新、增設空調與洗衣設施等提出具體改善方案，「讓孩子能在安全、舒適的環境中成長，而不是在破舊宿舍中苦撐。」

他強調，中山國中棒球隊不僅是台中的驕傲，更是台灣棒球未來的希望，這些孩子為城市爭光，市府應給他們最基本的尊重與支持。

對此，教育局長蔣偉民表示，將前往萬壽棒球場實地了解現況，檢視學生訓練與住宿環境，並關心球員日常生活需求，後續會研擬改善計畫。